Les infos de 7h30 - Nouvel An : 100.000 policiers et gendarmes mobilisés, annonce Darmanin

publié le 11/12/2020 à 08:21

C'est officiel : pour le Nouvel An, on peut ranger les cotillons. Le couvre-feu instauré de 20h à 6h à compter du 15 décembre ne fera pas exception au 31 décembre. Un coup dur pour tous ceux qui se préparaient à faire la fête et qui n'y ont pas forcément renoncé. Toutefois, Gérald Darmanin promet des contrôles renforcés le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre.

"Il est certain que pour le 31 décembre, à la fois pour garantir la lutte contre les fêtes sauvages ou les rassemblements intempestifs, nous mobiliserons beaucoup les policiers et les gendarmes. À la fois pour des raisons de sécurité, nous sommes toujours en risque d'attentat élevé, mais aussi pour des risques sanitaires. Donc, ce sera plus de 100.000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés la nuit du 31 décembre", a souligné le ministre de l'Intérieur.

À écouter également dans ce journal :

Vaccin - Pour lutter contre le coronavirus, on mise beaucoup sur les vaccins. Toutefois, le français Sanofi et le britannique GSK annoncent ce matin que leur vaccin ne sera prêt que fin 2021, les résultats des premiers essais cliniques sont moins bons qu'espérés.



Affaire des écoutes - Nicolas Sarkozy sera fixé sur son sort le 1er mars : date du jugement dans le procès des écoutes, qui s'est achevé hier. Quatre ans de prison, dont deux ans fermes ont été requis contre l'ancien président.

Personnalité de l'année - Le magazine Time a nommé le duo Joe Biden-Kamala Harris comme "personnalités de l'année" 2020. Avec ce choix, l'hebdomadaire américain dirige encore un peu plus les projecteurs vers la future vice-présidente des États-Unis.