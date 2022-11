Mon chien boite : et si c'était le genou ?

Le genou est l'articulation majeure de la patte arrière, après la hanche. L’anatomie du genou du chien est vraiment très proche de celle d'un humain. Par exemple, comme chez l’homme, il y a 2 ligaments sur le côté et 2 ligaments qui passent à l’intérieur de l’articulation, les ligaments croisés.

La rupture du ligament croisé RLC est d'ailleurs la raison majeure de boiterie du membre postérieur chez le chien. La RLC peut faire suite à un traumatisme (démarrage brutal, saut) mais les scientifiques s’accordent à dire que ça ne représente que 20% des cas. Ce serait plutôt la génétique, la morphologie de l’animal, l’immunité ou encore l'obésité qui serait à l’origine d’une inflammation chronique des tendons se terminant par une rupture du ligament croisé.

Labrador, Rottweiler et Terre Neuve sont les principales races concernées. La solution est chirurgicale, suivie de 8 semaines de repos strict mais les résultats sont souvent très satisfaisants.

Les ligaments croisés pour les grands chiens, la luxation de la rotule pour les petits chiens.

Les petits chiens sont moins fréquemment concernés par les problèmes de ligaments croisés ; en revanche, leur rotule est plus fragile. L’atteinte la plus fréquente s’appelle la luxation de la rotule, c’est-à-dire que la rotule sort de sa loge anatomique.

La sévérité et les conséquences derrière (chirurgie ou non) varient selon le degré de luxation : est-ce que ça se produit de temps en temps, uniquement à la flexion, de façon permanente, est-il possible de remettre la rotule en place en la manipulant... Les races les plus concernées sont le Jack Russel, le Bichon ou le Yorkshire Terrier.



Le genou, cible de l'arthrose

Le genou qui est une articulation très sollicitée et finalement assez instable, donc il fait partie de celles qui sont les plus touchées par l’arthrose. Cela se manifeste par de la boiterie intermittente et des raideurs au réveil. Pour soulager le chien, le vétérinaire peut prescrire des anti-inflammatoires, des acides gras essentiels, des protecteurs de cartilage, des séances d’hydrothérapie ...

L’arrêt de l’exercice n’est jamais la solution en cas d'arthrose car il ne faut pas que les masses musculaires fondent, ce sont elles qui assurent la mobilité, le soutien de l’articulation et le confort de vie.





