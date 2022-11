Le jour où la rage est réapparue en France

Même si la France est indemne de rage depuis 2001 maintenant, la présence du virus sur notre territoire est toujours un risque existant dès lors qu’on fait rentrer illégalement / frauduleusement des animaux en provenance de pays dans lesquels la rage circule encore de manière endémique. Et c’est le cas de certains pays d’Asie ou d’Afrique, comme le Maroc, d’où provenait le Husky enragé qui est mort dans un refuge de l’Essonne fin octobre 2022.

Une course contre la montre

Dès lors que des vétérinaires ont été dépêchés sur place et ont compris qu'ils étaient face à une suspicion de rage (confirmée par l'Institut Pasteur à la mort de l'animal), une course contre la montre était engagée pour identifier toutes les personnes qui avaient été en contact avec ce chien depuis l’apparition des symptômes et même avant.

En effet, un animal peut transmettre la maladie pendant la période d’incubation, et plus précisément jusqu’à 15 jours avant l’apparition des symptômes.

Les vétérinaires sont de véritables sentinelles et sont des garants de santé publique. Sans leur diagnostic, sans le respect des procédures en cas de suspicion de rage, les conséquences auraient pu être dramatiques.

Quelles sont les mesures préventives ?

Tout professionnel de santé, médecin, consulté pour morsures par un animal de compagnie sur un patient doit demander la mise sous surveillance sanitaire de l’animal mordeur. Cela consiste en 3 visites chez le vétérinaire, sur une période de 15 jours, pour s’assurer que le chien ne va pas développer de symptômes de rage. Cette mise sous surveillance sanitaire est obligatoire.

Quant à la vaccination contre la rage, elle n’est plus obligatoire en France, sauf pour voyager à l’étranger ou pour séjourner dans des campings. Cependant, elle est fortement recommandée malgré tout, car il peut toujours y avoir de nouveaux cas importés. Le vaccin contre la rage se fait à partir de l’âge de 3 mois, sur un chien ou un chat préalablement identifié et possédant un passeport européen.

