Quand a-t-on fait appel aux premiers chiens militaires et comment sont-ils formés ?

C’est en 1915 que l’usage des chiens par l’armée fut officialisé, à travers la création d’un service des chiens de guerre, au sein de la direction de l’infanterie. La Centrale Canine, qui existe depuis 1881, a joué un rôle moteur pour les débuts des chiens militaires en France. Elle a mis en place à l’époque son expertise cynotechnique au service du ministère de la Guerre, pour sélectionner et former, des chiens de guerre. La France avait à l'époque un vrai retard par rapport aux armées allemandes.

Les premiers chiens militaires étaient issus de dons, de particuliers, d’éleveurs, d’agriculteurs, centralisés dans un "Chenil Dépôt". De mars 1917 jusqu’à l’Armistice, 10.000 chiens passeront par ce lieu. Ils y suivaient une formation de 15 à 45 jours, avant leur envoi dans les chenils des Armées, puis sur le front. La majorité des chiens mis en service étaient des chiens de berger, de bouvier, de garde et leurs croisements. Il s’agit de bergers "d’Alsace", de Beauce, belges, picards, landais, pyrénéens, de bouviers des Flandres, du Nord, des Ardennes.



Les premiers chiens militaires remplissaient de nombreux rôles

Il y avait toute une panoplie de fonctions canines utiles à la guerre :

•Les chiens sanitaires

•Les chiens de sentinelles

•Les chiens estafettes

•Les chiens de liaison

•Les chiens de patrouille

•Des chiens chargés de bâts

•Les chiens de trait

•Les chiens de garde

•Les chiens dératiseurs

Les chiens militaires sont aujourd'hui formés au sein du 132ème RIC

Les chiens militaires existent toujours et sont formés, depuis 45 ans maintenant, au sein du 132ème régiment d’infanterie cynotechnique, basé à Suippes dans la Marne. Le 132ème RIC compte 650 hommes et 550 chiens, qui, une fois formés, viendront en appui aux 3 armées : la marine nationale, l’armée de terre, et l’armée de l’air et de l’espace. Leurs missions principales aujourd’hui est d’aider à la détection et à la neutralisation humaine, et à la détection et recherche d’explosifs ou de stupéfiants.

Pour rendre hommage à ces chiens héros militaires, mais aussi aux chiens civils, qui aident l’homme à vivre, que ce soit des chiens de pompiers, de la sécurité civile, des forces de l’ordre, d’assistance aux personnes handicapées, le 20 octobre dernier a eu lieu, à Suippes, l’inauguration du 1er mémorial, unique en France, en l’honneur de ces chiens. Une œuvre du colombien Milthon.

