Toussaint : nos animaux éprouvent-ils le deuil ?

Deux récentes et rares études scientifiques sur ce sujet, datant de 2016 et 2022, concluent bien que le comportement de nos animaux, chien ou chat, change à la disparition de leur compagnon. Difficile cependant de savoir s’ils conceptualisent la mort en tant que telle : on ne sait pas par exemple si montrer le corps du chien ou du chat décédé a un effet. Mais dans tous les cas, ils réagissent à l’absence brutale.



Le deuil vécu par les animaux ressemble en grande partie à celui qu’on peut éprouver en tant qu’humain. Il y a la première phase de sidération, déni et recherche de l’animal disparu. Ensuite vient la phase de déstructuration. Puis, la phase de restructuration quand le chien ou le chat commence à revivre normalement et se stabilise émotionnellement.



Comment reconnaître si son animal est en deuil ?

Les manifestations d’un animal en deuil sont à la fois comportementale et émotionnelle. On retrouve souvent une perte d’appétit, une errance, un manque d’entrain, des phases de sommeil augmentées, l’apparition de stéréotypies, l’isolement pour les chats ou au contraire une recherche augmentée d’attentions, et des vocalisations. Mais comme pour les humains, le processus de deuil s’enrayent parfois chez certains animaux et ils restent bloqués en phase de déstructuration voire même dans l’attente et la recherche.



Comment aider son animal à surmonter son deuil ?

Pour aider son animal à passer le cap, il faut restructurer le plus possible l’environnement de l’animal, en réinstaurant de nouvelles habitudes. Et comme ils ont perdu un être d’attachement, il est nécessaire de recréer du lien. Cela passe donc par une présence, des câlins et des séances de jeux, même si on n'a soi-même pas trop la tête à cela. On ne cherche pas à les sur-stimuler, mais on ne les laisse pas s’enfoncer dans un état dépressif. Il est parfois nécessaire de consulter un vétérinaire comportementaliste car même si le deuil n’est pas une maladie, il peut devenir pathologique et un traitement s’avère utile. Et puis parfois c’est en accueillant un nouvel animal à la maison qu’on va redonner le goût de vivre à celui qui reste.

