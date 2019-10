publié le 23/10/2019 à 15:26

C'est une mauvaise nouvelle pour le portefeuille des fumeurs. Après une augmentation de 10 centimes du prix du paquet de tabac en ce mois de novembre 2019, la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn a confirmé que le prix moyen du paquet serait de 10 euros fin 2020, sur BFMTV.

"C'était l'engagement qui avait été pris dans le discours de politique générale du Premier ministre à notre arrivée, a rappelé Agnès Buzyn. Les résultats sont au rendez-vous. Il y a eu près d'1,5 million de fumeurs en moins en un an, entre 2017 et 2018. Donc ça porte des fruits."

"L'ensemble des mesures pour lutter contre le tabagisme, le fait que les patches pour l'arrêt soient remboursés par la Sécurité sociale, par exemple, l'augmentation du prix du tabac, autre exemple, font qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de jeunes qui rentrent dans le tabagisme et il y a de plus en plus de personnes qui arrêtent", a détaillé la ministre de la Santé.

Interrogée sur le remboursement des cigarettes électroniques, Agnès Buzyn a répondu sur le ton de l'humour "pas encore". "Même si c'est utile aujourd'hui à l'arrêt, on n'est pas totalement tranquille sur la toxicité à long-terme, a-t-elle justifié. Et beaucoup de gens n'arrêtent pas de fumer, mais fume un peu moins. Or, l'objectif est vraiment l'arrêt complet."