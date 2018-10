publié le 23/10/2018 à 09:59

Ce matin, je m'adresse aux jeunes parents qui sont parfois saisis d'un doute à la naissance de leur enfant : ils trouvent qu'il a le regard un tantinet bizarre et qu'il louche un peu. Alors je vous rassure, un bébé qui louche, qui a un strabisme, c'est normal et très courant. Parfois, les yeux semblent converger, on a l'impression que bébé regarde son nez. Parfois, c'est le contraire, il semble que bébé tente de regarder ses oreilles.



Mais dans les deux cas, il n'y a aucune raison de s'affoler : il faut juste lui laisser le temps de s'habituer à son nouvel environnement. Après avoir passé plusieurs mois dans le noir, il découvre la lumière, tout est flou autour de lui, il ne voit pas grand chose et au-delà d'une vingtaine de centimètres, c'est terre inconnue.

Ainsi, la plupart du temps, il n'y a aucun problème, sauf dans la tête des parents. La période où la vision n'est pas au point dure environ 4 mois.

Que faire en cas de souci visuel ?

Si, au bout de ces 4 mois, bébé continue à loucher, ça peut vouloir dire qu'il louche vraiment. Dans ce cas, parlez-en au pédiatre : il vous dira s'il faut consulter un spécialiste de la vision pour faire des examens complémentaires. Dans ce cas, ne tardez pas sinon le strabisme sera bel et bien là, l'un des deux yeux va prendre le dessus sur l'autre et l'acuité visuelle sera altérée.



Les solutions sont multiples. Cela va de la simple rééducation à l'opération, en passant par le port de lunettes, à chaque bébé son traitement. Mais si vous vous en occupez à temps, aucun problème : avant 6 ans, on obtient des résultats. Un œil, ça se rééduque et ça se corrige.