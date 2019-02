Michel Cymes vous aide à préserver les yeux de vos enfants

publié le 06/02/2019 à 09:25

On savait que la mode du casque était en passe de nous fabriquer des générations de sourds, on s'aperçoit qu'une autre mode, celle des écrans, nous fabrique une génération de déficients visuels. L'Observatoire de la vue vient de rendre publique une étude stipulant qu'un enfant sur trois a des problèmes de vue ou la vue qui baisse et souligne que la situation n'est pas en voie d'amélioration.



L'étude concerne les enfants entre 4 et 10 ans. Lorsqu'on sait que la vue se dégrade naturellement quand on aborde la quarantaine ou la cinquantaine, alors même qu'on a dix sur dix aux yeux dans sa jeunesse, on se dit qu'il faut faire quelque chose.

Peut-on blâmer les écrans ? Les statistiques concernant les enfants ont de quoi faire frémir : 9 enfants sur 10 regardent la télé, la moitié utilise une tablette, 2 sur 5 jouent sur une console et près de 3 sur 10 surfent sur un ordinateur ou tripote un smartphone. De plus, la durée d'exposition en cesse d'augmenter. Pour la télé, on approche 1h20 par jour, 1h30 pour la console de jeux et pour la tablette un peu plus.

La méthode 3-6-9-12

Pour y remédier, mettez en oeuvre la fameuse règle 3-6-9-12 : pas d'écrans avant 3 ans, pas de console de jeux avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans et pas d'internet non-accompagné avant 12 ans. Il en va de la santé oculaire des enfants, mais pas seulement, celle de leur sommeil, leur capacité à se concentrer et in fine, celle de leur cerveau.



Quand faire vérifier la vue de ses enfants ? Le premier examen intervient en général à l'âge de 3 ans, à l'entrée en maternelle. Après, on peut se contenter d'un examen tous les 2 ans, même s'il n'est pas toujours facile d'obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmo.