Comment faire face à l’infertilité ?

publié le 07/11/2018 à 07:00

Le désir de parentalité se heurte parfois aux caprices de la Nature. En France, 1 couple sur 6 rencontre des difficultés pour avoir un enfant. Les différentes démarches à entreprendre pour se faire aider par la médecine peuvent avoir un poids émotionnel et physique sur les personnes qui tentent de fonder une famille. Mais l'infertilité n’est pas une fatalité. Comment y faire face et garder espoir ? Pourquoi les chiffres de l’infertilité augmentent-ils ? Les progrès de la médecine sont-ils encourageants ?





Invités

-Docteur Chadi Yazbeck, spécialiste en gynécologie obstétrique et en médecine de la reproduction, à la clinique Pierre Cherest (Neuilly) et rattaché à l’Hôpital Foch.

-Benoit Cayol, thérapeute Gestalt et bénévole pour l’Association Maia, parcours personnel de Fécondation in vitro, aujourd'hui papa d'un petit garçon

-Claire Schneider, journaliste et rédactrice en chef web à magicmaman, partenaire de l’émission, auteur 100 questions-réponses sur l'infertilité (Larousse – Poche)



100-questions-reponses-sur-l-infertilite

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).