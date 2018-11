et Claire Gaveau

publié le 01/11/2018

7 Français sur 10 portent des lunettes de vue. Malgré ce pourcentage considérable, seulement 1 Français sur 20 préfèrent les lentilles. Entre ceux qui ont peur de ne pas les supporter, ceux qui ne savent pas les mettre et ceux qui s'interrogent sur le prix... Il existe de nombreuses réticences concernant les lentilles.



Pourtant, les lentilles corrigent tous les troubles de la vue. Que vous soyez myope, presbyte, astigmate... Vous y verrez aussi clair qu'avec des lunettes de vue.

La seule obligation consiste à faire un examen particulier pour être déclaré apte au port de lentilles. En effet, il y a malgré tout certaines contre-indications si vous possédez des yeux trop secs ou encore s'il existe des antécédents d'herpès. Pour tous ces patients, les choses sont plus compliquées et les lentilles peuvent ainsi être interdites.

Une longue adaptation ?

En revanche, pour les autres patients, aucun problème notable. À condition de s'accoutumer. Et ça, on ne s'est jamais combien de temps cela va durer.



En général, l'adaptation est souvent rapide pour les personnes myopes mais plus longue pour les personnes hypermétropes. C'est pourquoi, certains patients adaptent leurs lentilles en quelques heures, d'autres en quelques semaines. Pas de panique.

Quid des verres progressifs ?

Si vous avez l'habitude d'utiliser des verres progressifs, vous pouvez également être concernés par les lentilles. On appelle cela des lentilles à vision alternée, qui possèdent donc deux corrections. Une correction qui permet de lire de près et une autre qui permet de voir de loin.

Quelles sont les contraintes ?

Si le port de lentilles vous évitera d'avoir à chercher vos lunettes chez vous ou au travail, il existe malgré tout certaines contraintes. Les lentilles nécessitent de prendre en compte de nouvelles règles et de nouvelles habitudes. Ainsi, elles ne doivent pas rentrer en contact avec l'eau (attention à la mer, à la piscine ou sous la douche...) et il ne faut pas dormir avec au risque d'attraper une infection de l’œil et d'avoir une sensation très désagréable au réveil.



Attention également pour les personnes utilisant du maquillage. Il faut ainsi mettre ses lentilles avant de se maquiller ou démaquiller.