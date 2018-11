publié le 02/11/2018 à 10:55

Après les conseils sur les crèmes, les gels hydroalcooliques, les gants, le travail sur l'anxiété... Je voudrai évoquer un procédé particulier : l'ionophorèse. Cette technique permet au patient de réduire la transpiration excessive. Il va plonger ses mains et ses pieds dans des bacs remplis d'eau.



Cette eau est parcourue par un léger courant électrique et c'est cette électricité qui va influer sur l'activité des glandes sudoripares, qui sont à l'origine de la transpiration excessive. Rassurez-vous, ce bain d'électricité n'est pas dangereux, vous ne risquez pas l'hydrocution.

Cette technique n'est pas efficace à 100%, mais vous ne risquez rien à l'essayer. Au mieux, vous aurez une bonne surprise parce que la technique donne souvent des résultats si vous faites les choses sérieusement. Au début, il faut en passer par plusieurs séances par semaine, puis le rythme diminue, le temps de voir ce les premiers résultats.

D'autres solutions ?

En cas d'échec de l'ionophorèse, le patient peut avoir recours à la chirurgie : il subira une sympathectomie. Il s'agit de la section du nerf sympathique qui est à l'origine de la suractivité des glandes sudoripares. L'intervention se fait sous anesthésie, le chirurgien va travailler sur un écran, il va utiliser une caméra miniaturisée qu'il introduit dans l'organisme en passant par les aisselles, repère le nerf et le coupe.



Mais il y a des effets secondaires à ne pas négliger. Après l'opération, vous n'aurez plus jamais les mains moites. En revanche, il peut se produire une hyperhidrose compensatrice. Concrètement, vous ne suez plus des mains mais l'organisme compense : vous suez alors du dos, de la poitrine, du visage, des fesses ou de tout autre endroit.



Ce phénomène de compensation n'est pas systématique : parfois l'opération est une réussite totale, parfois cette compensation se manifeste après l'opération et disparaît petit à petit avec le temps. Mais parfois, vous le conservez ad vitam eternam et vous n'avez fait que déplacer le problème. Il ne faut donc opter pour cette intervention qu'en ultime recours et après mûre réflexion parce que la sympathectomie est irréversible : on ne recolle pas un nerf sectionné.