Michel Cymes vous donne ses conseils pour trouver le bon vélo d'appartement

Crédit : Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dans cet épisode, Michel Cymes vous aide à choisir le bon vélo d'appartement. Un engin idéal pour reprendre le sport en début d'année en s'épargnant les aléas météo et sans risquer les chutes.

Il existe plusieurs types de vélos d'appartement, certains accessibles à moins de 200 euros. Plus les modèles sont connectés et bardés de fonctionnalités, plus la facture grimpe. À vous de définir vos besoins en fonction de votre budget.

Attachez une importance particulière à la selle, qui doit être confortable pour vous inciter à passer des heures dessus. Enfin, débutez l'exercice par trois séances de 45 minutes par semaine en veillant à bien alternant entre effort soutenu et rythme de croisière.

