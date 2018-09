VIDÉO - Lutter contre le stress avec la méditation

publié le 27/09/2018 à 16:41

Appuyez sur pause, au moment où le stress vous gagne, c’est ce que vous propose la méditation pleine-conscience. Véritable phénomène en France, sa pratique quotidienne (10 minutes suffiraient), améliorerait significativement votre concentration, votre mémoire et contribuerait aussi durablement à vous relaxer.



Il y a encore trois ans, Arnaud, cadre dans un cabinet de ressources humaines, vivait mal la pression dans son travail. “J’avais des problèmes pour fixer mon attention sur les sujets“, assure-t-il. L’adoption de cette technique de méditation lui a depuis changé la vie, en lui permettant de vivre pleinement le temps présent avec son entourage, les situations du quotidien et les "vivre uniquement pour ce qu’elles sont", témoigne-t-il. Comme Arnaud, des millions de Français ont été convaincus par cette approche issue du bouddhisme et adaptée depuis quelques années par des médecins américains.





De nombreuses applications ont vu le jour et promettent de vous détendre en seulement quelques minutes. Petit bambou a ainsi séduit plus de deux millions d’utilisateurs. Pour environ sept euros par mois, ce programme vous propose différentes formules (apaiser le mental, travail sur le souffle, lâchez-prise…) pour vous aider à décompresser dans toutes les situations.