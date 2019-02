publié le 08/02/2019 à 10:31

Que faire lorsqu'un bouton de fièvre bourgeonne? Cela dépend de votre expérience en la matière. Si vous le sentez poindre sur vos lèvres, il y a fort à parier que ce ne soit pas la première fois que ça vous arrive. Dans ce cas, l'automédication peut être une bonne solution, à condition que vous ayez anticipé en vous faisant conseiller préalablement par votre médecin traitant. Plus on agit vite, plus on tôt on s'en débarrasse, mais il faut être capable de le reconnaître et ne pas avoir de maladie chronique.



Si le bouton s'accompagne d'une poussée de fièvre qui vous semble plus sévère qu'à l'accoutumée, que le bouton semble gagner du terrain et que vous ne voyez pas d'évolution après une dizaine de jours, il faut aller consulter. Même chose si vous trouvez que vos poussées d'herpès labiales sont un peu trop fréquentes, c'est-à-dire au delà de cinq crises par an. Il s'agira alors peut-être de changer de traitement ou de mode de vie.

Attention à la kératite herpétique

Enfin, Michel Cymes vous conseille de consulter dans la journée si le bouton se combine avec d'autres symptômes comme une forte fièvre, des douleurs intenses, ou encore si vous êtes immuno-déprimé (avec des défenses immunitaires affaiblies).

En cas de mal aux yeux, ou si vous avez l'impression de sentir que vous voyez plus mal d'un œil, dans ce cas, c'est la kératite herpétique qui vous guette, qui peut se terminer par une sévère diminution de la vision. Cela signifie que la cornée ou l'iris est infectée par le virus de l'herpès : vous avez l'impression d'avoir quelque chose dans l’œil, c'est douloureux et vous avez les yeux qui pleurent. Il existe des antiviraux pour en venir à bout, mais il n'est parfois pas nécessaire d'en arriver là si vous allez voir un médecin assez rapidement, même s'il est à noter que le bouton de fièvre ne relève pas de l'appel d'urgence.