Santé : comment consulter son médecin en restant derrière son ordinateur ?

On pouvait déjà consulter un médecin en ligne mais depuis septembre dernier, on a la possibilité de se faire rembourser sa téléconsultation par la sécurité sociale. Depuis, on voit se multiplier les cabinets de consultation virtuelle. Doctolib propose une plateforme de prises de rendez-vous en ligne, avec une interface sécurisée auprès d'une centaine de médecins. Récemment, a été également lancée Hellocare Connect avec 120 médecins.



Pour se faire rembourser, il faut que la téléconsultation se fasse avec son médecin traitant et que le patient l'ait vu "en vrai" dans les 12 mois précédents. Hellocare propose aussi des téléconsultations avec un médecin aléatoire, mais dans ce cas, il n'y a pas de remboursement.

Pour pouvoir faire une téléconsultation, il faut s'inscrire dans un premier temps sur la plateforme. Ensuite, on prend rendez-vous avec son médecin de façon très classique et à l'heure dite, on se connecte. Médecin et patient se voient et discutent. Le service est disponible selon les plateformes sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Bientôt, les objets connectés pour ausculter

Bien sûr, une téléconsultation n'est pas disponible pour chaque pathologie. Le médecin peut même la refuser s'il estime qu'il est absolument nécessaire de voir le patient physiquement. Mais dans de nombreux cas, c'est tout à fait adapté : renouvellement d'ordonnance, prescription d'un vaccin, un gros rhume sans fièvre, des conseils en contraception, psychologie ou psychiatrie.



La téléconsultation ne permet pas d'ausculter le patient. Cependant sur la plateforme Hellocare Connect, la vidéo est en plein écran et permet de zoomer sur une lésion de la peau par exemple. Mais à terme, il y aura la possibilité d'utiliser des objets connectés pour, par exemple, prendre la tension ou aussi prendre en compte les données des trackers qu'on utilise pour le sport.



À la fin de la téléconsultation, le patient paie en ligne et si besoin le médecin lui délivre une ordonnance. Elle est stockée dans son dossier sécurisé sur son compte en ligne et il peut l'imprimer et aller chez son pharmacien. En général, les utilisateurs des téléconsultations sont plutôt des hommes, de 25 à 45 ans et plutôt urbains, qui ont peu de temps pour consulter et qui bien sûr maîtrisent l'outil numérique.