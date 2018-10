Envoyer des SMS a un impact sur notre santé dit Michel Cymès

publié le 18/10/2018 à 09:35

Il y a bien un lien entre notre santé et les SMS que nous envoyons à longueur de journée. Le site Planetoscope.com, aussi étonnant que sérieux, avec tout un tas de statistiques sur notre manière de vivre et de consommer, s'est intéressé au phénomène. Dans la rubrique sur le nombre de SMS envoyés en France il y a une espèce de compteur qui tournait à une vitesse délirante, impossible de lire le nombre de SMS affichés en temps réel.



Les Français échangent chaque année quelque 180 milliards de SMS, ce qui fait 15 milliards par mois, 500 millions par jour. À l'arrivée, divisé par le nombre d'habitants, 8 SMS par tête.

Il faut se méfier des statistiques. Si vous partez du principe que les tout-petits n'ont pas de portable, que les seniors envoient des SMS à dose homéopathique, certains envoient donc des centaines de SMS par jour.

Placez le smartphone à hauteur des yeux

Cela occasionne souvent des douleurs dans le cou ou dans la nuque car quand on envoie un SMS, on adopte souvent une mauvaise posture. On a tendance à coller le menton

à la poitrine, cette posture n'a rien de naturel et à force engendre des problèmes de vertèbres. On appelle ça le syndrome text-neck. Il est de plus en plus fréquent.



Les jeunes sont de plus en plus exposés, on parle aussi des enfant qui passent des heures la tête penchée sur une tablette. Pour éviter les douleurs ou au moins les atténuer, trois conseils : quand vous envoyez un SMS, approchez votre smartphone ou votre tablette le plus possible à hauteur des yeux, ça vous évitera d'avoir à trop pencher votre tête en avant.



Deuxièmement, une fois que vous avez envoyé votre SMS vous prenez le temps de regarder au loin, ça permet de replacer la nuque dans l'axe naturel qu’elle n'aurait jamais dû quitter et enfin faire de temps à autre des mouvements de rotation quand vous discutez avec quelqu'un.