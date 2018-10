Michel Cymes vous dit comment faire lorsqu'on ne sent plus rien

publié le 17/10/2018 à 10:14

Le trouble olfactif touche entre 5 et 10% des Française et des Français, selon différents degrés. Il y a celles et ceux dont le système olfactif a des ratés : leur capacité à sentir est diminuée. Pour d'autres personnes, leur odorat leur joue simplement des tours : ils sentent des choses qui n'existent pas. On appelle cela la phantosmie. Enfin, il y a celles et ceux qui souffrent d'anosmie, c'est-à-dire la perte complète de l'odorat. Il s'agit du plus grave des troubles.



Résultats ? Vous avez du mal à réguler votre alimentation, vous êtes dans l'incapacité de repérer les odeurs potentiellement dangereuses comme le gaz, ou celle d'un aliment périmé. Enfin, être anosmique vous rend déprimé.

Quand on souffre de ce trouble particulier, il faut alors s'organiser : éviter de cuisiner au gaz, ne laissez jamais le four ou le réchaud sans surveillance, notez la date d'achat des aliments et enfin, soyez très à cheval sur votre hygiène personnelle. Quand on sent et qu'on ne se sent pas, ce sont les autres qui ne nous sentent plus. Socialement, cela peut poser des problèmes.

Comment se rendre compte qu'on est concerné par ce trouble qui peut survenir discrètement ? Il faut être attentif à des signes avant-coureurs tels que des allergies, une petite grippe ou, enfin, une distorsion du goût.