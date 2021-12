Michel Cymes vous dit comment augmenter votre niveau de dopamine

BIEN-ÊTRE - 5/5. Comment produire plus de dopamine

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à la dopamine, ce neurotransmetteur produit par l'hypothalamus qui agit directement sur notre comportement. Il est possible d'optimiser sa production en jouant sur l'alimentation et en améliorant son hygiène de vie.

Pour une production efficace de dopamine, pensez à ne pas faire l'impasse sur les protéines mais aussi sur les fromages et certains oléagineux. À compléter par des épinards, carottes et fruits riches en vitamine C ainsi que des oméga-3.

La production dopamine passe aussi par la pratique régulière d'une activité sportive et par un sommeil récupérateur. Tout ce qui favorise le bien-être en somme. Comme un cercle vertueux.

