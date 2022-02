Michel Cymes dit stop aux idées reçues sur le lait

Un verre de lait et des cookies (image d'illustration)

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux bienfaits du lait. Ce dernier charrie de nombreuses idées reçues sur ses dangers présumés. Le médecin explique qu'aucune étude n'a jamais démontré que le lait pouvait favoriser les otites ou le cancer de la prostate.

Il vante ensuite les qualités nutritives du lait, à la fois source de vitamines, de sels et de minéraux. Outre ces atouts, le lait contient aussi des protéines et surtout du calcium, capital pour la croissance et l'entretien des os.

Les autorités sanitaires mondiales recommandent de consommer entre trois et quatre produits laitiers par jour. Le Programme national nutrition santé français s'en tient à deux produits. Un écart qui s'explique par la différence de niveau de vie entre la France et la majorité des pays de la planète.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à votre alimentation et vous livre ses conseils pour améliorer la qualité de votre vie.

>> Ça va beaucoup mieux. Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Ça va beaucoup mieux, c’est désormais 5 épisodes par semaine et une émission hebdomadaire le dimanche de 9h15 à 10h sur RTL.