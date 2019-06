publié le 04/06/2019 à 10:14

La période des examens et notamment du bac arrive à grands pas et quelques conseils pour être au top de sa forme physique et mentale sont toujours les bienvenus. Vous vous en doutez, pas mal de choses passent par l’alimentation, le premier réflexe étant de ne pas sauter de repas.



Vous avez plus que jamais besoin de repères et les trois voire les quatre repas avec le goûter sont structurants. Ils permettent d’alimenter le cerveau avec régularité, ce dont il a impérativement besoin. Sinon, le cerveau va puiser des forces dans d’autres organes qui ne seront pas contents et vous le feront savoir.

Une alimentation saine et équilibrée est de rigueur et en conséquence, il faut bannir les pizzas industrielles et autres fast food au moins une semaine avant le jour J. Parce que ce n’est pas dans la Margherita ou dans un hamburger que vous trouverez les oligo-éléments, les acides gras essentiels et les vitamines dont vous avez besoin pour phosphorer. Par ailleurs en période de révisions comme le jour des épreuves, le petit déjeuner est d'une importance primordiale.

Commencez votre journée pour un petit-déjeuner conséquent

Le petit-déjeuner idéal doit être composé d'un produit laitier comme un yaourt ou une portion de fromage, un fruit plutôt qu’un jus de fruit et des tartines de pain grillé plutôt que des céréales souvent trop sucrées. Vous pouvez y mettre du beurre, de la confiture ou du miel. Ajoutez-y une boisson chaude et votre journée peut démarrer dans les meilleures conditions. Dans la journée, si vous sentez que votre cerveau ralentit, relancez-le avec un fruit ou une barre de céréales, sans oublier la bouteille d’eau, qui doit être toujours à portée de main.



Tout ce qui concourt à réduire votre anxiété est bon à prendre la veille de l’examen. En la matière, évitez les aliments à index glycémique trop élevé. Il est recommandé de prendre un dîner qui inclut des aliments riches en glucides comme les pâtes et le riz, complets de préférence. Vous avez même le droit de vous faire plaisir avec un dessert qui, bien que n’étant pas un modèle d’équilibre, aura l’avantage de vous faire plaisir. La notion de plaisir est importante car elle apaise.



Pour tenir le coup physiquement, la première chose importante est de bien dormir. Vous avez besoin de vraies nuits et si vous dormez 8 ou 9 heures, c’est bon signe. Pour y parvenir, mettez de côté les écrans et soyez raisonnables avec les excitants que sont le tabac et la caféine. Évitez également les révisions qui n’en finissent plus. Si vous travaillez sérieusement de 10 à 18 heures, avec une coupure pour déjeuner, c’est bien. Il ne sert à rien de s’imposer des plages de 12 ou 14 heures, ça donne peut-être bonne conscience mais pas forcément de bons résultats.