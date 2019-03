Michel Cymes vous éclaire sur la croissance des enfants

publié le 27/03/2019 à 10:43

Les parents doivent garder un œil attentif sur la croissance de leurs enfants. Leur taille a un point commun avec leur poids : il faut la mesurer régulièrement. On en tire généralement une courbe de croissance qui figure dans leur carnet de santé et que le médecin de famille est apte à interpréter. La taille et le poids ne sont pas pour autant les seuls paramètres à prendre en compte en ce qui concerne la croissance des enfants. Il y a également le périmètre cranien et l'indice de masse corporelle qui doit être compris entre 18 et 25.



Chaque enfant grandit à son rythme même s'il existe des repères qui permettent d'évaluer une bonne croissance. Le nourisson grandit d'environ 25 centimètres sa première année puis de 10 centimètres par an jusqu'à ses 4 ans. Sa croissance va ensuite ralentir jusqu'à la puberté, de 5 centimètres chaque année en moyenne.

Des éléments peuvent alerter les parents s'ils ont le sentiment que leur enfant ne grandit pas aussi vite qu'il le devrait. Quatre questions majeures doivent alors se poser : votre enfant est-il plus petit que ces camarades de classe ? que ses frères et soeurs au même âge ? sa taille de vêtement est-elle la même depuis plus de deux ans? et enfin votre enfant est-il né plus petit que la moyenne?

Si jamais vous répondez de façon affirmative à l'une de ses quatre questions, vous pouvez en parler à votre médecin de famille qui saura vous orienter vers un endocrinologue pédiatre qui tentera de comprendre les raisons du problème de croissance de votre enfant.