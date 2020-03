publié le 03/03/2020 à 08:50

Le problème, pour beaucoup de femmes, c’est qu’elles réalisent un matin qu’elles sont ménopausées et elles en sont bouleversées. Elles se disent alors qu’elles n’ont peut-être pas été assez attentives à tout ce qui changeait en elles et que, dans le cas contraire, elles auraient mieux vécu ces années qui précèdent la ménopause. On va donc passer en revue les indices qui doivent vous inciter, Mesdames, à vous préparer à chacune des étapes qui mènent à cette nouvelle vie.

Avant d’être ménopausée, une femme entre en ménopause. Et avant d’entrer en ménopause, une femme est en préménopause. Et à chacune de ces étapes, correspond un vécu particulier.

Les règles irrégulières, les tensions dans les seins, qui gonflent ou redoublent de sensibilité, l’humeur qui varie, la taille qui s’épaissit, la prise de poids. Tout ça, ce sont des "symptômes" qui font penser à la préménopause qu’il convient d’aborder en allant voir son gynécologue pour, éventuellement, se faire prescrire de la progestérone afin de rééquilibrer le cycle hormonal.

Revoir ses habitudes à la préménopause

Ces changements, lorsqu’ils surviennent doivent vous inciter à revoir vos habitudes alimentaires. Vous devez tenir compte de cette réalité : vous allez avoir un peu plus de mal à vous débarrasser de vos kilos en trop.

Ces signaux doivent aussi vous inciter à faire du sport. Oui, ne serait-ce que pour l’humeur et le moral : un processus est enclenché et rien ne va l’arrêter.

L'entrée en ménopause

L’étape suivante, c’est l’entrée en ménopause. Apparaissent les bouffées de chaleur, les réveils nocturnes en sueur, parfois des douleurs au niveau des articulations. La libido décline, vous êtes plus irritable.



C’est le moment de faire un bilan général de santé et d’améliorer votre hygiène de vie. Arrêtez le tabac si ce n’est déjà fait, faites du sport, mangez sainement. Ce sont des choses qui vous aideront avant la dernière étape, celle qui fera de vous une femme ménopausée.

À partir de quand une femme est-elle ménopausée ?

Elle peut l’affirmer quand elle n’a pas eu de règles depuis plus d’un an. On va dire que là, il n’y a plus de doutes et ça réclame que vous soyez suivie de près par votre gynécologue. Les hormones féminines censées vous protéger ne sont plus là, ce qui augmente le risque cardiovasculaire et la menace d’ostéoporose. Et là encore, il existe des signes avant-coureurs.



La peau se fait plus fine, plus sèche. Les cheveux deviennent secs et cassants.

Sexuellement aussi, vous voyez la différence : une forme de sécheresse vaginale peut apparaître et rendre les rapports douloureux. Irritations, infections vaginales, fuites urinaires.



La liste des réjouissances, même si elle n’est pas systématique, est assez longue, plutôt désagréable, et tous ces problèmes d’ordre intime se doublent d’autres petits soucis plus visibles pour votre entourage parce que vous ayez l’impression d’être débordée et de ne plus parvenir à maîtriser ce que vous maîtrisiez sans problème auparavant. Et forcément, ça rejaillit sur votre attitude et ça commence à se voir !

Faut-il prendre un traitement hormonal ?

Il n’est pas adapté à tous les profils. Il faut en discuter avec son gynécologue et le réévaluer régulièrement parce qu’il occasionne des effets secondaires. Et le meilleur traitement, finalement, ce sera celui, bienveillant, que vous réserveront vos proches et, surtout, la personne qui partage votre vie…