Michel Cymes : quels sont les risques de la climatisation pour la santé ?

À l'heure où la France est frappée par la sécheresse et qu'une quatrième canicule s'installe sur le pays, de nombreuses personnes ont tendance à avoir la main lourde sur la climatisation. Pourtant, un mauvais usage de ces systèmes peut avoir des conséquences sur la santé, explique le médecin Michel Cymes.

Maux de tête, maux de gorge, nez qui coule et autres éternuements sont souvent associés à une utilisation abusive de la climatisation. Michel Cymes explique que la clim peut faire baisser la température du corps et fragiliser le système immunitaire, amenant à tomber plus facilement malade.

La clim rend aussi l'air plus sec, ce qui assèche les muqueuses nasales et peut conduire à une conjonctivite. Elle peut aussi pousser certains muscles à se contracter et générer un torticolis. C'est pourquoi il est important de ne pas la régler n'importe comment.

