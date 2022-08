Sécheresse : comment préserver son jardin ? Les conseils du jardinier en chef de Versailles

La France vit une sécheresse historique. Le gouvernement martèle le mot, plus de 100 communes sans eau potable, sans eau courante. Les restrictions sont amenées à se durcir pour limiter notre consommation, ce qui aura forcément un impact pour nos jardins. Alain Baraton est le jardinier en chef du Grand Parc de Versailles et le domaine n'est pas épargné. "Nous sommes bien entendu touchés par la sécheresse. Il suffit de regarder du côté du Grand Trianon l'état des pelouses qui souffrent considérablement du manque d'eau".

Il explique néanmoins au micro de RTL que "les jardiniers de Versailles ont depuis longtemps pris l'habitude d'économiser l'eau pour les plantes, pour le jardin et pour les fontaines. Donc nous faisons en sorte d'utiliser l'eau à bon escient et surtout d'éviter le gaspillage". À Versailles, rappelle-t-il, "nous n'arrosons que l'indispensable : les plantes en pot, les plantes en caisses et les massifs. À part cela, nous laissons la nature malheureusement souffrir. On ne va pas non plus dépenser des milliers de litres d'eau pour rien".

Mais alors que faire pour prendre soin de son jardin en ces périodes de très fortes chaleurs et de sécheresse ? "Premièrement", conseille le jardin en chef du Grand Parc de Versailles, "il faut privilégier bien évidemment les essences locales. Toujours privilégier les essences qui ne demandent pas beaucoup d'eau". Alain Baraton rappelle également, qu'il "faut, pour que la plante profite de l'eau, que celle-ci ait le temps de descendre en profondeur. On arrose soit le matin de très bonne heure, soit le soir, jamais dans la journée. Arroser en plein soleil ne sert à rien, et cela fait courir à la plante des risques de maladies à venir et gaspille l'eau", conclut-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info