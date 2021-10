Charbon, fluor, bicarbonate... Michel Cymes vous aide à choisir le bon dentifrice

Il y a ceux qui promettent des dents blanches. D’autres qui chouchoutent les gencives ou mettent le paquet sur l’haleine fraîche. Il y a les anti-tartre, les bio. Ceux au bicarbonate ou au charbon. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà brossé les dents ou si vous en êtes encore au petit déj’, mais ce matin, avec Emma, on vous aide à choisir le bon dentifrice.

En parcourant les offres en la matière, j’ai même vu qu’il existait des dentifrices à croquer, maintenant. Sans brossage de dents, donc, comme un comprimé. Mais je ne vous dis pas que c’est bien. Je crois surtout que c’est beaucoup de marketing, tout ça. Et justement, vous avez raison, la première chose qui compte pour limiter le risque d’avoir des caries, c’est le brossage.

C’est en brossant les dents qu’on va éliminer la plaque dentaire et donc, prévenir l’apparition des caries. On ne vous fait pas un dessin, vous connaissez la chorégraphie. Et il faut la répéter au moins 2 fois par jour.

Un brossage le matin, un autre le soir. On choisit une brosse à dent à poil souple, pour éviter d’abimer les gencives et l’émail et on brosse partout, pendant au moins 2 minutes. Ça peut sembler long pour les enfants, donc on peut prendre une appli ou un sablier, c’est plus ludique, ça fait passer le temps. Et après brossage, le top, c’est d’enchaîner avec le fil dentaire ou la brossette

Privilégiez les dentifrices au fluor, mais attention au dosage

On brosse donc, ça c’est la base. Mais le choix du dentifrice est aussi très important, pour éviter les caries. Il faut choisir un dentifrice au fluor. C’est le fluor (cet oligo-élément) qui va protéger les dents des caries, en préservant l’émail des attaques acides, liées à l’alimentation.

Donc on évite les dentifrices sans fluor, mais attention aussi à la surdose, notamment chez les enfants, parce qu’il y aurait alors le risque de développer une fluorose, qui se traduit par l’apparition de tâches sur les dents.

Comment on s’y retrouve ? C’est très simple, il suffit de choisir un dentifrice adapté à l’âge (c’est indiqué sur le tube, pour les enfants). S’il y a un risque particulier, le dentiste peut décider d’une supplémentation.

Si vous voulez que je sois plus précise, il faut savoir que la dose de fluor est indiquée en ppm (partie par million). Jusqu’à 3 ans, on donne une dose inférieure ou égale à 3 ppm. Entre 3 et 6 ans : 500 ppm et à partir de 6 ans, entre 1000 et 1500 ppm.

Que penser du charbon et du bicarbonate ?

Contre les caries, donc, il y a le fluor. L’autre grande question, c’est la blancheur des dents. Mais il y a blancheur et blancheur. Ou plutôt couleur et couleur, en ce qui concerne les dents. La couleur de la dentine, interne à la dent donc, qui peut être plus ou moins blanche, grise, jaune ou rose. Ça, on ne peut rien y faire.



Et puis il y a la coloration externe, qui est influencée par nos consommations de café, de thé, de tabac, de vin et de fruits rouges, d’épices aussi, comme le curry. C’est là-dessus que certains dentifrices promettent de travailler, pour blanchir la dent. Et en ce moment, la grande mode est aux dentifrices au charbon. C’est vrai qu’il a une propriété blanchissante, mais attention, parce que c’est abrasif, le charbon, et ça peut abîmer l’émail.



Il y a aussi les dentifrices au bicarbonate. Ça c’est bien, généralement moins abrasif. Mais là où il faut être vigilant, c’est que certains ne contiennent pas de fluor, et on revient à notre première problématique, concernant les caries. Donc disons que pour ne pas choisir entre carie et dent blanches, on peut alterner.



Dernières astuces simples, pour préserver les dents quand on ne peut pas les brosser, après le déjeuner par exemple : on boit un verre d’eau ou on mâche un chewing-gum sans sucre après le repas