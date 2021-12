Michel Cymes : pourquoi un suivi annuel de la prostate est nécessaire après 50 ans

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à un problème qui ne concerne que les hommes : l'hypertrophie bénigne de la prostate. Un problème qui tend à se généraliser à mesure que l'on vieillit : la moitié des sexagénaire sont impactés et il est rare de passer à côté après 80 ans.

L'hypertrophie bénigne de la prostate se traduit par des allers-retours de plus en plus fréquents aux toilettes et altère progressivement la qualité du sommeil, ouvrant la voie à de nombreux problèmes induits par une fatigue chronique.

Le meilleur moyen de prévenir cette pathologie est de réaliser un suivi annuel par son médecin qui effectuera un toucher rectal pour évaluer la bonne tenue de votre prostate et détecter un éventuel cancer touchant cet organe. Cet examen peut être doublé d'un test sanguin PSA. À répéter chaque année après cinquante ans.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse aux problèmes fréquemment rencontrés par les séniors et leur livrent ses conseils pour prévenir les risques et vivre mieux et plus longtemps.

