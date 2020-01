publié le 05/01/2020 à 09:58

C’est important, les saisons. C’est une manière de chapitrer l’année, de s’y retrouver dans le calendrier parce que voyez-vous, les maladies elles-aussi ont leur calendrier. L’hiver, notre système immunitaire est mis à rude épreuve.

La conséquence, c’est qu’en hiver, ce qui vous guette en priorité, ce sont les rhumes, les bronchites infectieuses, les angines virales et bien sûr, star parmi les stars des salles d’attente, la grippe.

Le virus circule d’autant plus facilement qu’à la saison froide, on aime se réfugier à l’intérieur, dans des pièces mal ventilées. Pour s’en prémunir, il y a le vaccin (il n’est pas trop tard pour le faire, vous avez jusqu’à la fin du mois). Et puis vous avez la bouteille d’eau : buvez ! Parce que l’air vicié que nous respirons en hiver assèche le mucus de nos voies respiratoires, ce qui facilite la tâche des virus qui veulent élire domicile dans notre organisme.

Au printemps, méfiez-vous des rhinites

Je sens les odeurs qui reviennent, je vois les champs fleurir, les arbres se parer de mille feuilles. Je reconnais le printemps. Un jour, le public me rendra justice et applaudira le poète qui sommeille en moi. En attendant, méfiez-vous de cette nature qui se réveille et des pollens qui circulent. La maladie reine du printemps, c’est la rhinite, encore qu’elle ait tendance à se manifester dès l’hiver, surtout dans le sud de la France où pullulent les cyprès.

Conseil express : évitez de rouler la fenêtre de la voiture grande ouverte, lavez-vous systématiquement les cheveux quand vous aurez passé du temps dans un parc ou un jardin parce que sinon, les pollens finiront sur votre oreiller, ce qui est idéal quand on veut s’en mettre plein les narines.

Sinon, vous savez qu’il y a une autre maladie plus fréquente au printemps, la varicelle. Maladie bénigne chez l’enfant mais qui peut générer des complications chez l’adulte qui ne l’a pas eu quand il était petit. Certains profils sont à risque : les femmes enceintes et les personnes immuno-déprimées, soit parce qu’elles souffrent d’un cancer, soit parce qu’elles ont été greffées.

Attention aux intoxications alimentaires l'été

Cette fois, ça sent bon l’été. Je vois la mer, je vois des piscines, des cocktails, des concours de T-shirts mouillés, des dîners entre amis, des éclats de rire. Je vois aussi pas mal des intoxications alimentaires. L’explication est simple : l’été, on mange beaucoup plus d’aliments crus, donc on augmente le risque, d’autant qu’avec la chaleur, la rupture de la chaîne du froid se fait plus facilement, les bactéries proliférant rapidement quand le mercure grimpe.



Conseil numéro 1 : un aliment que vous avez oublié de mettre au frigo, désolé, mais vous le jetez. Conseil numéro 2 : pas de viande cuite dans un plat qui a contenu de la viande crue. Conseil numéro 3 : si vous passez vos vacances dans des pays, disons… exotiques, buvez de l’eau en bouteille. C’est un moyen d’éloigner le risque de Turista.



Sinon, l’été, c’est aussi la saison des tiques et des ISF. Donc sortez couverts : ça vaut pour les rois de la bagatelle comme pour les amateurs de randonnées qui prendront soin de glisser leur pantalon dans les chaussettes, histoire de ne pas contracter la maladie de Lyme.

Recrudescence des crises d'asthme l'automne

Vous entendez les violons ? Vous entendez leurs sanglots longs ? Eh bien ça veut dire que c’est l’automne. On pourrait presque en faire un poème mais vous, Patrice, vous en faites une maladie. En l’occurrence, la maladie, c’est l’asthme. L’automne, c’est la saison de la recrudescence des cas d’asthme pour les enfants. Là encore, tout s’explique.



Primo, tous les enfants qui ont respiré le bon air de la mer, de la campagne ou de la montagne durant les vacances retrouvent la pollution des villes. Secondo, qui dit rentrée dit stress et promiscuité, 2 leviers pour les maladies infantiles. D’où la nécessité de bien préparer la rentrée, avec l’alimentation la plus équilibrée qui soit, la pratique sportive qui va bien et un temps de sommeil raisonnable.



Voilà, vous savez à peu près tout de la saisonnalité des maladies. Mais n’oubliez pas : le pire n’est jamais sûr et l’on peut très bien passer l’année sans être malade. Il suffit d’écouter RTL le dimanche matin.