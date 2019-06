publié le 19/06/2019 à 10:39

Michel Cymes se penche sur les problèmes de bébés et donc par ricochet ceux des parents. Si votre enfant entre 5 et 30 mois a les joues toutes rouges et qu'il grogne c'est sûrement qu'il souffre de poussées dentaires et a besoin d'être soulagé.

Les signes annonciateurs de l'arrivée des premières dents sont toujours les mêmes : bébé salive abondamment, dès que quelque chose passe à proximité il s'en saisit pour le porter à sa bouche, s'il n'a rien de concret sous la main il utilise son poing, il a forcément les joues rouges écarlates et il peut accessoirement être enrhumé ou avoir la diarrhée.

L'anneau de dentition est la première chose à envisager. Il soulage et anesthésie d'autant mieux que vous l'aurez préalablement placé au réfrigérateur, surtout pas au congélateur. Il existe aussi des brosses d'apprentissage équipées de picots assez faciles à manier. Il convient de les laver au savon avant et après utilisation. Sinon il reste votre doigt, avec lequel vous pouvez masser les gencives de votre bébé. Ne faites pas l'économie d'un gel ou d'un soin adapté au problème en lisant évidemment bien la notice. Si on vous propose des colliers de perles d'ambre, vous déclinez poliment.

Faut-il brosser les premières dents sorties ?

Les premières dents à sortir sont les incisives inférieures. N'attendez pas que les autres dents pointent le nez de leur émail pour ritualiser le nettoyage dentaire. Vous pouvez utiliser une compresse imbibée de sérum physiologique que vous frottez avec la plus grande des douceurs de la gencive vers la dent.

L'idée est de faire ce geste après chaque biberon. Si ce n'est pas possible, privilégiez la séance du soir, celle qui précède le coucher de votre bébé. Car quand votre enfant dort il salive et la salivation protège les dents. Qui dit moins de salive dit moins de protection et donc des dents plus vulnérables la nuit.