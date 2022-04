Michel Cymes : les produits à éviter pour la toilette intime

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse à la toilette intime. La zone génitale est fragile et il convient d'y accorder une attention toute particulière afin de ne pas déstabiliser la flore vaginale.

Le médecin fait la liste des produits à éviter. Les savons et gels douche classiques sont ainsi à proscrire au même titre que les antiseptiques moussants car ils sont trop agressifs. À la place, mieux vaut privilégier des gels lavants doux garantis sans savon et sans conservateurs. Évitez aussi le gant de toilette et les éponges. On préfère une serviette personnelle.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à certaines problématiques rencontrées par les femmes et leur prodiguent ses conseils pour y remédier.

