Michel Cymes : la ménopause ne signe pas la fin de la vie sexuelle

Dans cet épisode, Michel Cymes s'intéresse aux idées reçues sur la ménopause. Lorsqu'une femme n'a plus d'ovulation, elle ne connaît plus le pic hormonal qui augmente son désir sexuel au milieu de son cycle menstruel et elle est plus sujette à la sécheresse vulvo-vaginale. Mais ça ne sonne pas pour autant la fin de sa libido.

Pour palier ces changements, il est conseiller d'explorer de nouveaux territoires, de compenser en jouant sur l'expérience et la complicité avec son ou sa partenaire. Mais le meilleur allié d'une vie sexuelle épanouie dans le temps reste le sport. La pratique d'une activité physique dope la libido.

Tous les jours, Michel Cymes vous donne toutes les clés pour prendre soin de votre santé et la préserver. Cette semaine, le médecin s'intéresse à certaines problématiques rencontrées par les femmes et leur prodiguent ses conseils pour y remédier.

