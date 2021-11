Michel Cymes : le sport est-il un bon remède à la gueule de bois ?

Savez-vous d’où vient l’expression "gueule de bois" ? Elle serait née d'une comparaison décrivant la sensation de bouche sèche après avoir consommé de l'alcool, sensation voisine de celle de la texture du bois, rêche et âpre. Oui, parce qu’aussi bizarre que cela puisse paraitre, boire, ça déshydrate… Boire de l’alcool, bien sûr.

Alors, refaisons le contexte : on est dimanche matin, vous vous réveillez en milieu de matinée après une soirée avec vos vieux copains d’école. Là, vous avez deux sensations concomitantes : la première celle d’être passé sous les roues d’un camion et la deuxième : un saguoin vous a renversé un sac de ciment dans la bouche pendant votre court sommeil… Pas de doute, vous êtes ce que j’appellerais cramoussé, qui est un mot que j’ai inventé et qui mélange crâmé et émoussé.

En général vous ressentez des maux de tête, des douleurs musculaires, vous pouvez avoir quelques nausées, des vertiges, une sensibilité à la lumière, et surtout, une grande soif.

L’idée de transpirer un peu n’est pas dénuée de sens. Sauf que votre foie est un peu chamboulé. Votre énergie, votre capacité de concentration et votre vigilance sont diminuées… et vous savez pourquoi ? Et bien je vais vous le dire : votre corps concentre toute son énergie à éliminer les déchets métaboliques générés par l’alcool. D’où l’importance de le solliciter en douceur.

Vous enfilez une tenue confortable, vous vous couvrez bien, et vous vous lancez dans votre discipline habituelle : la course, le vélo, la marche, les appareils de cardio d’intérieur… que sais-je, et vous y aller aussi doucement que possible, jusqu’à ce que vous transpiriez, normalement au bout de 15 – 20 mn, et vous tenez votre petit effort ensuite pendant au moins 30 minutes.

Hop, de retour à la maison, une séance d’étirement, de 10-15 mn, une bonne douche, pas trop chaude, ça vous ramollirait, mais trop froide non plus, ça vous ferait monter la fréquence cardiaque.

Bien s'hydrater est primordial

Idéalement, vous buvez de l’eau, du thé, pas de boissons sucrées, vous tenez un petit jeun jusqu’à l’heure du dej, vous laisserez ainsi tranquille votre organisme qui a besoin de se nettoyer.

Si vous forcez trop, la blessure vous guette : lésion musculaire, articulaire, ligamentaire, entorse ou lésion tendineuse. Vous pouvez aussi augmenter les symptômes de la gueule de bois : vous aviez mal au crâne le matin ? de retour de votre séance de sport, ce mal de crâne est encore plus fort.

Alors buvez, beaucoup. Un signe que vous avez bien bu, la couleur de vos urines qui doivent être transparentes, ce qui veut dire que vous avez bien nettoyer tout ça. Ensuite, buvez des boissons bicarbonatées qui font remonter le pH comme des eaux pétillantes ou citronnées, très efficaces pour évacuer les déchets métaboliques que l’alcool aura stocké dans votre petit corps gracile.

Dernière chose : laisser passer 24 à 48h, suivant votre niveau, avant de reprendre une activité normale si vous avez forcé un peu sur le pastaga le soir de l’anniversaire de Gégé.