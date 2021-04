Michel Cymes : la méthode infaillible pour se mettre enfin à la course à pied

publié le 09/04/2021 à 09:28

S'il se trouve un avantage à la pandémie qui nous étreint depuis plus d’un an maintenant, c’est qu’elle a remis en selle pas mal de Français qui, avec les confinements successifs, ont redécouvert la nécessité de s’aérer un minimum.

Ajoutez à cela les modalités du confinement tel qu’il a été défini récemment par le gouvernement pour au moins 16 départements (un confinement light, qui nous incite à profiter du plein air, parce qu’on s’y contamine moins les uns les autres), et vous aurez toutes les raisons de vous mettre ou de vous remettre à la course à pied, si ce n’est déjà fait.

Je sais que ça peut faire peur. Je vous fais peur parce que dans "course à pied", il y a le mot course. Je sais aussi que je fais peur à tous ceux qui ont tenté de courir et qui, pour cause de manque d’entrainement, ont eu l’impression qu’on leur plantait des aiguilles dans la cage thoracique et se sont dit : "Plus jamais".

À tous, je dis : "Oublions la notion de course et concentrons-nous sur une méthode indolore dont je sais qu’elle vous fera du bien et vous conduira à sortir régulièrement pour le plus grand bien de votre santé".

Quelle est donc cette méthode infaillible qui va faire de la France une nation de joggeurs prête à accueillir le monde pour les JO de 2024 ?

Commencer par marcher puis accentuer le geste

Pour bien courir, je vous propose de commencer par… ne pas courir ! Je m’explique. Je me mets dans la peau de ceux qui se disent "Je vais souffrir" avant même d’avoir mal. Je leur propose de chausser des baskets, un short ou un collant et de commencer par marcher. Uniquement marcher.

Jusque-là, tout va bien. Quand vous vous sentez suffisamment échauffé, continuez à marcher mais en accentuant le geste. Concrètement. Vous levez le genou bien haut. Le droit puis le gauche… Faites une centaine de mètres comme ça. Ensuite, vous accentuez le coup de talon dans les fesses. Pareil, vous faites 100 mètres comme ça.

Et c’est ainsi que vous allez avoir l’impression que vous courrez au ralenti. C’est là qu’il ne faut pas se louper. Vous devriez ressentir le besoin de courir. Alors faites-le ! Doucement. Tranquillement. 100 mètres. 200 mètres. Donnez-vous un but : fixez, le poteau ou l’arbre au loin et promettez-vous de tenir le rythme jusqu’à ce que vous l’ayez atteint. Quand c’est fait, vous revenez à la marche et vous reprenez le processus. 100 ou 200 mètres de marche, 100 ou 200 mètres de marche "augmentée" avec genou levé et coup de talons dans les fesses et la même distance en trottinant.

Une méthode garantie sans essoufflement

Cette méthode est la plus douce qui soit. Vous ne devez jamais être essoufflé. Vous pouvez faire ça en couple, tout en parlant. Si vous ne pouvez plus parler, vous arrêtez de courir et vous marchez.



Combien de séances faut-il prévoir à ce rythme "diesel" ? Le nombre qu’il faudra ! Ce qui importe à ce stade, quand on n’a pas cette "culture de la course à pied", c’est de sortir, d’envisager qu’il soit possible de le faire. Je fais le pari qu’au bout de plusieurs séances, mû par un souffle retrouvé et la fierté d’avoir joué le jeu, vous prendrez définitivement votre envol de joggeur.