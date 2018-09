publié le 13/09/2018 à 11:34

C'est quoi un bon matelas ? C'est une question qui, quand on tente d'y répondre, peut rendre fou. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller dans un magasin de matelas ? Il y en a à perte de vue, de toutes les épaisseurs, à ressorts, en mousse, en latex. Vous avez beau être attentif au discours du vendeur, vous devenez dingue.



Le meilleur modèle est celui sur lequel vous vous sentez à l'aise. Il est donc impératif d'essayer le matelas dans le magasin, et il faut le faire à deux si vous vivez en couple et que vous dormez dans le même lit. Un matelas confortable pour monsieur ne l'est pas forcément pour madame, et vice-versa.

Quand je dis "essayer", cela ne veut pas dire que vous vous allongez pendant cinq secondes avant de vous relever. Cela demande un peu de temps. Il y a quelques tests incontournables à réaliser.



Trois gestes de base

Il y a trois gestes de base. Le premier consiste à enfoncer votre coude dans le matelas. Si le matelas conserve l'empreinte du coude, c'est qu'il est trop mou. Vous pouvez passer au suivant (sauf si c'est un matelas à mémoire de forme).



Deuxième geste : lorsque vous êtes allongé sur le dos, essayez de glisser votre main entre vos reins et le matelas. Si vous y parvenez facilement, c'est que le matelas est trop dur.



Troisième geste : vous êtes toujours allongé et vous essayez de changer de position. Si vous avez l'impression que c'est compliqué et que vous pesez un âne mort, c'est qu'il y a un problème avec la mémoire de forme du matelas. C'est sans doute qu'elle est trop prononcée.



Les matelas à mémoire de forme ont plutôt bonne réputation. Mais encore une fois, certains vous diront qu'une fois allongés dessus ils ont l'impression de se retrouver dans une camisole de force. Ce sont souvent les matelas les plus chers (tout dépend de votre budget).



Les meilleurs matelas ne sont pas les plus chers. Si vous jetez un œil au test fait par Que Choisir ? (un magazine dont l'indépendance le dispute à l'exigence), vous verrez qu'on trouve d'excellents produits pour 500 ou 600 euros. ce n'est pas parce que vous dépensez 1.500 ou 2.000 euros que vous dormirez mieux (c'est même souvent le contraire !).



Sommier à lattes ou à ressorts ?

Le sommier aussi est un élément important. Il faut tenir compte de deux règles. Si vous optez pour un matelas en mousse, vous pourrez le poser sur un sommier à lattes.



En revanche si vous craquez pour un matelas à ressorts, vous devez impérativement casser la tirelire pour vous offrir un sommier à ressorts.



Sinon, c'est comme si vous conduisiez une Formule 1 sur un champ de patates. La voiture aura beau être géniale, le champ de patates aura beau être super : les deux ensemble, ça ne fonctionne pas !