publié le 14/09/2018 à 12:30

Vous avez aimé la chaleur estivale, vous en avez apprécié l'humidité en batifolant dans l'eau où vous vous êtes senti à l'aise quand vous marchiez pieds nus ? Bref, vous vous êtes éclaté, et c'est maintenant au tour des champignons microscopiques de s'éclater en s'attaquant à votre peau, à vos pieds et à vos ongles.



Les mycoses de l'été sont un grand classique de la rentrée. Je vais m'attarder sur les stars du genre, et d'abord le pityriasis versicolore. Vous êtes concerné si vous avez noté l'apparition de petites taches beige ou décolorées sur votre dos, vos épaules ou votre poitrine. Ce n'est pas contagieux, mais ça porte atteinte à l'excellence de votre bronzage et ça prouve que vous avez bien transpiré.

Il faut aller voir le médecin pour qu'il confirme le diagnostic. Cela nécessite parfois d'avoir recours à la lumière ultraviolette. On s'en débarrasse en se lavant avec un shampoing spécial, voire en avalant quelques médicaments. Pas d'affolement si vous conservez quelques taches blanches sur la peau : elles disparaîtront dès que vous vous remettrez au soleil.



Pied d'athlète

Évoquons ensuite le pied d'athlète. Cela se passe cette fois sous et entre les orteils. Ça démange, on peut même ressentir une sensation de brûlure, on se gratte, on arrache la peau. Et plus on le fait, plus ça démange. Cercle vicieux assuré ! En plus, l'odeur est un petit peu particulière.



Si vous en êtes là, c'est que vous avez marché pieds nus dans un vestiaire ou au bord de la piscine. Surtout vous n'avez pas bien séché vos pieds après la douche. Je le répète : il faut insister en passant la serviette entre les orteils et opter pour des chaussettes en fibres naturelles. Le coton et la laine, c'est ce qu'il y a de mieux pour éviter la transpiration.



Vous êtes bon pour un tour chez le médecin qui vous prescrira crèmes, poudres et autres sprays. Vous en avez pour deux semaines minimum, un mois et demi maximum.



Mycose de l'ongle

On finit par la mycose de l'ongle, qui n'est pas la plus facile. Les champignons adorent la kératine : ils s'en nourrissent. Ils élisent volontiers domicile sous votre ongle, qui change peu à peu de couleur (il vire au jaune, parfois au brun).



C'est moche, mais ça se traite. Là vous pouvez sortir votre Carte Vitale. Notez que ça se propage facilement. Une fois que vous vous serez bien tripoté l'ongle, pensez à vous laver les mains avec une précision chirurgicale.



Même type de précaution si vous utilisez un coupe-ongle : désinfectez-le après utilisation, sinon vous êtes à peu près sûr que ces champignons feront une belle carrière.