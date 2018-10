publié le 12/10/2018 à 08:50

C'est l'histoire d'une Américaine, la quarantaine, plutôt bien portante, qui n'arrive pas à se débarrasser de cette goutte qui lui pend du nez en permanence. Elle s'imagine enrhumée, consulte un médecin qui lui prescrit des médicaments contre les allergies, qui s'avèrent inefficaces.



Les choses vont même en se dégradant : cette affaire de goutte au nez finit par perturber son sommeil. Elle est obligée de s'endormir dans une position qui empêche le liquide de s'écouler dans sa gorge, et il n'est pas rare qu'au réveil, elle constate que ses draps sont trempés.

Et ça dure pendant des années, jusqu'à ce que, au cours de sa énième consultation à l'hôpital, les médecins aient une intuition : et si tout ça n'avait rien à voir avec un rhume et une allergie ? Et si ce liquide clair et incolore était du liquide céphalo-rachidien ?

Son crâne fêlé

Le liquide céphalo-rachidien protège le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau en produit en permanence, donc cette Américaine n'avait pas fini de couler du cerveau. Habituellement, ce liquide est évacué vers la circulation sanguine, mais dans ce cas-là, il sortait par le nez.



Ce genre de mésaventure peut arriver à tout le monde, mais cette femme avait une particularité : quelques années auparavant, elle avait eu un accident de voiture et subi un traumatisme crânien dont elle s'était remise. Lorsque les médecins ont examiné son cerveau, ils ont rapidement repéré une fêlure dans le crâne, juste en haut de la cavité nasale. Il a donc suffit de boucher le trou et la goutte au nez a disparu.

1 personne sur 20.000 concernée

Et cette femme a eu de la chance, car sa vie a été réellement mise en danger. En effet, cette goutte pouvait devenir mortelle. C'est en tout cas l'avis des médecins qui se sont penchés sur son cas, et qui soulignent que ce genre de fuite augmente le risque d'infection et peut se solder par une méningite.



Les fuites de ce genre concernent une personne sur 20.000. Parfois, c'est spontané, totalement inexplicable. Mais dans la majorité des cas, on est en présence de patients qui ont eu un traumatisme crânien ou se sont fait opéré de la cavité nasale. C'est choses-là ne sont jamais anodines et peuvent laisser des traces.



Morale de l'histoire : quand vous consultez, quel que soit le motif de consultation, n'hésitez pas à informer votre médecin de vos antécédents médicaux. Parfois on se dit "mais non, ça n'a rien à avoir", et en fait si, ça a tout à voir.