publié le 15/06/2019 à 16:35

"Ça le gratte, il ne se sent pas bien et il est fatigué", explique Brahim dont le fils a attrapé la varicelle. Et il n'est pas le seul dans ce cas : la moitié du pays est touché par une épidémie de varicelle. Parmi les 12 foyers régionaux les plus atteints : les pays de la Loire, l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts de France et l'Occitanie. Au total, 500.000 personnes sont concernées chaque année.



Considérée comme une maladie bénigne, sans obligation de vaccin, les parents ne sont pas inquiets. Mais si la varicelle se soigne facilement, c'est en revanche une maladie très contagieuse qui peut, chez les adultes, entraîner des complications. D'où la nécessité de s'assurer des bons gestes. "On va s'assurer d'une bonne désinfection de la peau, d'un contrôle des zones qui peuvent être sur-infectées, d'éviter les démangeaisons par un traitement antihistaminique, les ongles ras et biens limés", détaille le pédiatre Franck Thollot.

Neuf personnes sur dix l'attrapent avant l'âge de 10 ans. Chez la femme enceinte, la varicelle peut également entraîner des malformations neurologiques du fœtus.