publié le 24/01/2020 à 09:15

Serrer un caillou dans sa main éviterait les points de côté lorsque l'on fait un footing ? Cela n'a jamais aidé à prévenir un point de côté mais tout n'est pas totalement farfelu dans cette affaire. Le coup du caillou ne prévient pas mais il peut aider à supporter le point de côté. Le fait de prendre un caillou est un moyen de détourner l'attention qui a plutôt tendance à ne plus nous focaliser sur la douleur.

Les promoteurs de cette astuce préconisent de serrer le caillou dans la main droite, si le point de côté se situe à gauche et vice versa. On joue donc la dérivation de la tension. Mais cela ne règle pas le problème de fond. Il faut changer certaines choses dans son mode de vie pour éviter les points de côté.

L'alimentation d'abord : faire du sport le ventre vide n'est pas forcément une bonne idée mais bouger le ventre plein ou trop plein en est assurément une mauvaise. Dans l'idéal, laissez un minimum de trois heures entre votre repas et votre séance de sport. Évitez les agapes trop copieuses car si vous bougez sur la digestion, vous bougez à un moment où le sang afflue vers le tube digestif et oublie un peu d'irriguer le diaphragme. D'où la survenue d'une crampe du diaphragme et c'est cela le point de côté.

L'hydratation : un paramètre important

Si vous ne buvez pas avant et pendant l'effort, cela peut aussi favoriser le point de côté. Une bonne hydratation est une hydratation échelonnée dans le temps. Buvez toujours à petite gorgée et le plus fréquemment possible.

Ne démarrez jamais une séance sur les chapeaux de roue en présumant de vos forces, c'est le meilleur moyen d'avoir un point de côté et une manière pour votre organisme de vous rappeler que vous avez la grosse tête.