publié le 26/11/2019 à 08:45

De tous les petits bobos de l’hiver que je déteste, la gastro, c’est celui que je préfère. La gastro-entérite présente au moins un avantage : quand vous l’attrapez, vous avez l’amère satisfaction de perdre deux ou trois kilos, ce qui est toujours ça de pris. Sauf que les deux ou trois kilos en question, en général, vous les reprenez dans la foulée de la guérison, ce qui fait que vous revenez au point de départ après avoir réalisé une opération blanche. Donc, tant qu’à faire une opération blanche, autant ne pas passer par la gastro et éviter de l’avoir.

La mère de toutes les préventions, c’est le lavage des mains. En plus, quand vous sacrifiez à ce rituel, vous luttez aussi bien contre la gastro que contre le rhume ou la grippe, dont je vous parlais hier. Ce lavage doit être minutieux. Quand je vois des gens sortir des toilettes et se rincer le bout des doigts comme s’ils avaient peur de se mouiller la seconde phalange, je me dis qu’il y a un problème.

Un bon lavage de mains, c’est 30 secondes, avec du savon et jusqu’aux poignets, sans oublier l’espace entre les doigts. Sinon, vous aurez toujours un virus ou une bactérie qui profitera de l’aubaine pour vous coller une bonne diarrhée, la diarrhée étant le symptôme phare de la gastro.

En cuisine : une action, un ustensile

Une fois qu’on s’est bien lavé les mains, on peut cuisiner. En respectant toutefois un certain nombre de précautions. Vous devez penser à rincer fruits et légumes, surtout si vous les mangez crus. J’insiste sur ces légumes et notamment la salade vendue en sachet. Elle est censée être propre mais c’est plus prudent de la passer sous l’eau.

Par ailleurs, n’hésitez pas à sortir toute votre vaisselle de vos placard. La règle, c’est la suivante : une action, un ustensile. L’assiette que vous venez d’utiliser pour y poser un steack, vous ne la réutilisez pas pour autre chose. Vous la mettez au lave-vaisselle.

Le couteau avec lequel vous avez découpé votre volaille, c’est pareil, il ne doit pas servir à autre chose, vous le mettez à laver. Quant à la planche qui a servi à couper les tomates, ça ne doit pas être la même que celle que vous utilisez pour la viande. Vous devez en changer.

Alors oui, vous allez utiliser de la vaisselle mais c’est indispensable car vous devez vous méfier de tout ce qui est en contact avec la viande crue.

Dans la salle de bain : pas de partage

Il faut aussi être vigilant dans la salle de bain. C’est l’endroit d’où vous êtes censé ressortir tout propre sauf que vous pouvez y récupérer la gastro si vous ne faites pas attention à deux choses. Petit 1 : mon drap de bain n’appartient qu’à moi. Si toute la famille le partage, ça peut mal finir. Petit 2 : ma brosse à dents ne doit pas traîner n’importe où et surtout pas toucher celles des autres membres de la tribu familiale.