publié le 25/11/2019 à 09:41

Si l'hiver ne commence que dans un mois, les gastros, les rhumes, la grippe et tout le reste n’ont que faire du calendrier… Concernant la grippe, il y a, parmi les solutions possibles, le vaccin.

Il vous reste deux mois pour vous faire vacciner. Et moins vous attendez, mieux c’est… Parce que je vous rappelle que si vous vous faites vacciner aujourd’hui, il faudra attendre deux semaines pour être protégé. Et quand je parle de protection, c’est d’une protection partielle dont il s’agit, parce qu’un vaccin contre la grippe efficace à 100%, ça n’existe pas…

Avec le vaccin, c’est mieux que si c’était pire, surtout si vous avez passé la soixantaine. Pour vous, le vaccin me semble indispensable. Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure mais les chiffres, en général, aident à mieux évaluer la situation… Et l’an dernier, la grippe s’est soldée par : 65.000 passages aux urgences, 11.000 hospitalisations, et quelque 10.000 décès.

Les femmes enceintes trop peu vaccinées

Donc mieux vaut ne pas tenter la grippe… Les seniors ne sont pas les seuls concernés par le virus, donc le vaccin. Tout le monde est concerné. Les seniors sont une cible privilégiée mais il y a aussi les femmes enceintes. Et là, pardon, mais j'ai du mal à comprendre.

Les derniers chiffres disponibles de l’Assurance Maladie datent de 2016 mais quand même : 7,4% des femmes enceintes, seulement, se sont fait vacciner contre la grippe. C’est très dommage… Parce que le virus, lorsque vous l’attrapez, il ne vous demande pas si vous êtes enceinte ou pas. Il vous réserve les mêmes fièvres carabinées, les mêmes maux de tête, les mêmes courbatures et la même fatigue qu’aux autres.

Une hygiène irréprochable pour combattre la grippe

Alors comment fait-on pour ne pas l’attraper, cette grippe ? Vous faites une prière ! Mais vous pouvez aussi compter sur vous-même en adoptant la bonne conduite… Au chapitre des meilleurs commandements, vous avez :



Primo, les mains je me laverai régulièrement. Et si je n’ai pas de lavabo ni de savon à disposition, j’utilise un soluté hydro-alcoolique. Secondo, le visage j’éviterai de me tripoter. Même si vos mains sont propres. Moins vous irez farfouiller du côté de votre visage, plus le virus en restera éloigné. Parce que le virus, voyez-vous, adore passer par le nez, la bouche ou les yeux pour gagner l’organisme…





Tertio, poignées de porte et boutons d’ascenseur je fuirai ! Vous savez combien de temps un virus de la grippe peut tenir sur poignée de porte ? Jusqu’à 48 heures ! Je vous laisse imaginer le nombre de personnes qui touchent la poignée de porte d’un immeuble ou les boutons d’un ascenseur en deux jours… Donc à partir de maintenant, évitez ou limitez le contact direct de votre peau avec tous ces objets. Prenez l’escalier, ça vous fera faire peu d’exercice.



Quatrièmement, les mouchoirs en papier une seule fois j’utiliserai. Un mouchoir en papier, c’est jetable. Donc on le jette systématiquement après une première utilisation, même si la récolte a été mauvaise.

Attention à ne pas contaminer les autres

La grippe, il s’agit de ne pas l’attraper mais il s’agit aussi de ne pas la refiler aux copains… Si vous toussez ou si vous éternuez, faites-le dans votre coude ou la main devant la bouche. Si vous le faites dans votre coude, sachez quand même que le virus peut rester actif 8 heures sur un vêtement.



Si vous le faites dans vos mains, vous vous les lavez tout de suite après. Et bien sûr, mettez un masque de protection si vous sentez que vous êtes fébrile… La santé publique y gagnera ce que l’esthétisme aura perdu mais c’est mieux ainsi.