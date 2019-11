publié le 27/11/2019 à 08:50

J’aurais pu boucler la saga ce matin avec le rhume car c’est le troisième champion des bobos de l’hiver. Mais tout ce que je vous ai dit depuis deux jours (à savoir, vous laver les mains, ne pas partager vos couverts ou votre linge de toilettes, ne pas vous tripoter le visage ou vous méfier des poignées de porte), tout ça, donc, c’est valable aussi pour le rhume.

Et j’en viens donc à la flopée de conseils que je ne vous ai pas encore donnés. Ce sont des choses simples qui permettent de réduire les risques de croiser le virus ou la bactérie qui ne rêve que d’élire domicile dans votre corps de rêve.

Premier conseil : faites vos courses de Noël cette semaine. Si vous faites vos emplettes un mois avant tout le monde, vous les faites dans des conditions agréables, sans faire partie du troupeau. L’idée, c’est de fuir la promiscuité. Parce que vous le savez, la dernière semaine, c’est la jungle dans les magasins.

Alors je ne vous demande pas de vous retirer dans un monastère mais évitez la foule parce que quand on est les uns sur les autres, c’est la bourse aux virus et aux bactéries. J’ajoute que pour beaucoup d’entre nous, les courses de Noël, c’est souvent du stress ajouté au stress et que, quand vous êtes dans la mêlée, le cortisol coule à flots. Le cortisol est une hormone sécrétée par le cerveau. Et quand la sécrétion est trop importante, cela affaiblit notre système immunitaire qui est censé nous défendre contre les infections.

Quelques principes à respecter

Il existe d'autres moyens assez simples pour échapper à la contagion de saison. Le premier est un grand classique : aérez votre domicile, matin et soir, 10 minutes minimum à chaque fois. Les virus adorent les atmosphères confinées. Ce conseil vaut pour toute l’année sauf qu’en ce moment, on hésite parce que les températures ont chuté. On a tort. 0, 10, 20 ou 30 degrés, on aère !

Le deuxième conseil concerne les sanitaires, les plans de travail, les tables, les poignées de portes, les smartphones, claviers d’ordinateurs, tout ce qu’on touche à tout bout de champ tout au long de la journée. Vous devez les nettoyer peut-être plus régulièrement que de coutume. Utilisez de l’eau de javel, c’est ce qu’il y a de plus simple. Et c’est plus écolo que les lingettes.

Troisième conseil : on aborde là l’univers des enfants. S’ils ont pour habitude de partager certains de leurs jouets avec d’autres enfants, pensez à les désinfecter (les jouets, pas les enfants) tous les jours.

Pour finir, je reviens sur mon histoire de promiscuité à éviter. Quand vous allez au boulot, si vous prenez les transports en commun, n’hésitez pas à descendre une station de bus ou de métro avant d’arriver et finissez votre trajet à pieds : vous éviterez les virus des autres et vous ferez un peu d’exercice. C’est gagnant-gagnant.