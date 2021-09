On va faire des mathématiques. Parce que la santé, c’est de la science. Que ces temps-ci, on parle beaucoup d’épidémiologie, et que s’informer correctement, c’est comprendre les chiffres. Or en les manipulant de manière incorrecte, volontairement ou non, on peut leur faire dire tout et son contraire.

Ça me fait penser au fantastique slogan publicitaire de la Française des Jeux : 100% des gagnants ont tenté leur chance ! Ça fait rêver hein ? Et c’est vrai : il faut bien commencer par jouer pour gagner. Mais l’autre vérité, que cache ce slogan, c’est que pour gagner -un peu-, il faut dépenser -et donc perdre- beaucoup ! Comme quoi, on peut faire dire des choses bien différentes à un seul et même chiffre.

Revenons à la santé. Et aux chiffres qui circulent, dans cette crise sanitaire, notamment autour de la vaccination. Il y a un exemple dont on a beaucoup parlé, cet été, c’est Israël.

Un pays qui a vacciné très tôt, et que l’on observe un peu comme un territoire d’expérimentation de la vaccination à grande échelle. Au début de l’été, on apprend que "40% des nouvelles personnes contaminées sont vaccinées". Et dans la foulée, évidemment, certains sceptiques en profitent pour en conclure que la vaccination ne sert à rien puisque les personnes vaccinées tombent quand même malades.

Une personne infectée n'est pas forcément malade

C’est là que les chiffres -et les mots- sont mal compris ou manipulés. D’abord, ces 40% concernent des personnes infectées par le virus. Pas forcément rendues malades. Et ça n’est pas du tout la même chose. Ça n’a donc rien à voir avec l’efficacité du vaccin contre les formes graves. Ça, ce serait un raccourci malhonnête.

Donc on parle de l’infection. Or il y a une autre étude, menée entre janvier et avril en Israël, qui s’est demandé si le vaccin limitait le risque d’être infecté. La réponse est oui, selon ces travaux publiés dans The Lancet. Sept jours et plus après la deuxième dose, le vaccin protège à 95,3% de l’infection au SARS-COV 2.

Alors comment fait-on pour passer de ce constat, aux 40% de nouvelles personnes contaminées qui sont vaccinés ? On ne regarde pas les choses sous le même angle. Et surtout pas avec le bon œil, concernant les 40%.

Hé oui. Parce que ça n’est pas 40% de risque si l’on est vacciné et 60 si on ne l’est pas. Cette logique, elle ne tiendrait que s’il y avait autant de personnes vaccinées que de personnes non vaccinées dans le pays. Or ça n’est pas du tout le cas : le groupe "personnes vaccinées" est beaucoup plus important (environ 80% des plus de 12 ans).

Donc, logiquement, le nombre absolu de personnes vaccinées infectés est lui aussi plus important. Si 100% de la population était vaccinée, on pourrait titrer en rouge que 100% des nouvelles contaminations interviennent chez des personnes vaccinées ! Evident mais pas pertinent.

L'épidémie est toujours là à cause du variant Delta

Il n’en reste pas moins qu’Israël connaît une nouvelle vague de contaminations, qui emmène forcément des gens à l’hôpital.



C’est vrai, l’épidémie reprend. Je rappelle qu’on parle d’un pays dont le quart de la population a moins de 15 ans, donc en grande partie, pas éligible à la vaccination. Et puis, s’il y a bien une chose que cette crise sanitaire nous enseigne chaque jour depuis plus d’un an et demi, c’est l’humilité. Le virus bouge, le variant Delta est très contagieux et le vaccin perd en efficacité avec le temps.



On ne peut donc parler que de ce que l’on sait aujourd’hui, et qui pourra bouger demain. Aujourd’hui donc, on sait que le vaccin reste efficace contre les formes graves. Et que ce variant Delta circule très vite. Cette situation qui change, elle invite à adapter les réponses que l’on y apporte, sans cesse. Moralité : Restons calmes, unis, vigilants et éclairés.

Les célébrités ont une responsabilité

Je voudrais, ce matin lancer un appel. On a beaucoup entendu, ou du moins la presse a beaucoup repris, les propos totalement irresponsables et délirants de certains humoristes, d’ex-chanteurs en cuissardes, mais aussi des prises de paroles ambigües de personnalités, d’actrices respectables qui ont tout à fait le droit d’avoir un avis personnel sur le virus ou le vaccin.



Mais je pense que quand on est célèbre, populaire, on a une certaine responsabilité vis-à-vis des gens qui vous suivent et vous aiment. Et cette responsabilité c’est d’abord de ne pas faire croire qu’on détient la vérité scientifique alors qu’on ne l’est pas, scientifique.

Ces personnalités ont fait du mal à la santé publique en faisant douter ceux qui leur font confiance.



Et moi j’aimerais que toutes les célébrités françaises, artistes , sportifs, qui, sont raisonnablement convaincus que les médecins du monde entier, ceux qui préconisent la vaccination, ne sont pas des vendus aux labos…mais ne font que leur métier, prévenir, informer pour que l’on ne tombe pas malades. J’aimerais que toutes ces célébrités se mobilisent et fassent savoir qu’elles ont été vaccinées et qu’elles encouragent leurs fans à faire comme elles. Allez-y exprimez-vous vous aussi dans les médias. Et si vous souhaitez le faire dans notre émission, ce sera avec un immense plaisir.