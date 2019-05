Les punaises de lit ont survécu à l'extinction des dinosaures

publié le 24/05/2019 à 19:21

C'est une révélation qui pourrait en étonner plus d'un. Des échantillons d'ADN de 30 espèces de punaises de lit ont en effet révélé que les insectes existaient depuis au moins 115 millions d'années, soit bien avant l'apparition des premiers humains sur Terre. Cette surprenante découverte est publiée dans la revue scientifique Current Biology et rapportée par la BBC.



Le professeur Mike Siva-Jothy, du département des sciences animales et végétales de l'Université de Sheffield, située au nord de l'Angleterre, a déclaré que sa recherche initiale n'était pas sur l'origine même des punaises de lit mais sur ce qu'on appelle "l'insémination traumatique", leur manière de se reproduire.

Une fois que l'équipe scientifique a eu des échantillons d'espèces différentes, elle a pu construire sa chronologie de punaises génétiques et ainsi retracer l'évolution de ces insectes à travers plusieurs millions d'années.

Le Dr Steffen Roth, de l’University Museum de Bergen, en Norvège, directeur de l’étude, a déclaré que "la première grande surprise que nous avons constaté était que les punaises de lit étaient beaucoup plus anciennes que les chauves-souris, que chacun supposait être le premier hôte des punaises de lit".



Mike Siva-Jothy a ajouté que le "talon d'Achille" biologique des punaises de lit, qui se nourrissent essentiellement du sang des êtres humains, pourrait être caché dans leur code génétique. "Ces découvertes nous aideront à mieux comprendre comment les punaises de lit ont développé des caractéristiques qui en font des êtres nuisibles efficaces et à trouver de nouveaux moyens pour les contrôler" a-t-il ajouté.