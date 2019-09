publié le 20/09/2019 à 07:58

"On n'a pas peur de perdre la mémoire parce qu'on est écrivain. On a tous peur de perdre la mémoire". Marc Levy, parrain de la Fondation pour la Recherche Médicale qui lutte notamment contre la maladie d'Alzheimer, se mobilise sur RTL pour aider les chercheurs.

"On pourrait presque y penser moins finalement, parce que d'un roman à l'autre, on change d'univers, on change de monde, on change d'histoire et on découpe la vie en petits morceaux", raconte l'auteur. "Mais on est tous très attachés à la mémoire. C'est le lien de tout ce que l'on construit dans une vie. Sans mémoire, il n'y a plus de passé. Le présent ne grave plus rien. La mémoire constitue notre identité et est une partie intégrante de ce qui définit notre humanité", ajoute-t-il.

Pour le célèbre écrivain qui réside à New York, la maladie d'Alzheimer est singulière en ce qu'elle est une maladie qui "vole notre âme". Pour lui, c'est une "maladie effrayante parce que la personne qui en souffre perd la mémoire de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait, de qui sont les gens qu'elle aime, puis de qui elle est. C'est une annihilation totale de ce qui constitue la vie et l'être humain. Une maladie terrifiante pour ceux qui en souffrent et pour les familles", rappelle-t-il au micro d'Alba Ventura.

Cette maladie va provoquer un fléau de société Marc Levy





"Ce qu'il y a de plus terrifiant dans cette maladie aujourd'hui, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qui la provoque", précise l'écrivain qui appelle à rester optimiste et à aider la recherche. En vieillissant, le pourcentage de la population qui va être atteint de maladies dégénératives du cerveau ou d'Alzheimer va devenir important. Cette maladie va provoquer un fléau de société à cause de sa répercussion sociale au niveau du malade et au niveau de son entourage".

Marc Levy avait critiqué la grande capacité des gouvernants à mobiliser de l'argent pour protéger l'élite de la planète lors du G7 en France et leur incapacité à trouver 5 millions d'euros pour aider la recherche. "Aujourd'hui, on ne peut pas compter sur l'État-providence pour financer la recherche comme elle devrait être financée", regrette l'auteur.

Pour ce dernier, le lien qui lie le monde de la recherche à la société dans son ensemble est la Fondation pour la Recherche médicale. "Il y a une chose qu'on peut faire. On tape sur son portable 92 300. On envoie le mot 'souvenir' et on verra apparaître sur sa facture de téléphone un don de 10 euros. Si on arrive à lever 5 millions d'euros avec cette campagne, on pourra faire avancer énormément la recherche. C'est notre avenir et celui de nos enfants qui est en jeu."