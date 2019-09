publié le 18/09/2019 à 07:00

Le 21 septembre approche, et avec lui, la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer : l'occasion d'aller plus loin que le nom connu de tous, de plonger dans le quotidien des 900 000 à 1,2 million de personnes touchées en France. Près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ces chiffres ne peuvent qui nous inquiéter...

Alzheimer est-elle notre plus grande peur à tous ? Où en est la recherche ?

Pour soutenir la recherche, faites un don de 10€ à la Fondation pour la Recherche Médicale : envoyez le mot SOUVENIR au 92 300.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invités

- Marie Sarazin, professeure de neurologie à l’université Paris-Descartes. Responsable de l’Unité de neurologie de la mémoire et du langage, à l’hôpital Sainte Anne. En plus de son activité clinique, elle mène des recherches dans l’Unité Mixte de Recherche BioMaps au service hospitalier Frédéric Joliot / CEA / Inserm à Orsay. Auteure de Comprendre, soigner, accompagner la maladie d'Alzheimer en 100 questions (Editions Tallandier)



- Béatrice Gurrey, grand reporter au Monde et auteure de La tête qui tourne et la parole qui s'en va (Editions Robert Laffont)



Comprendre soigner accompagner la maladie d'Alzheimer

La tête qui tourne et la parole qui s'en va