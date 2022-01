Mac Lesggy vous explique pourquoi il est important de manger des yaourts

Dans les yaourts les plus simples, il y a du lait. Il a été transformé par des bactéries qu'on y a ajoutées et qui ont proliféré, on les appelle les ferments lactiques. Elles sont inoffensives pour notre santé. Dans notre pot, les bactéries ont mangé le lactose, le sucre du lait et l'ont transformé en acide. Cela a pour effet de coaguler les protéines du lait, résultat le lait liquide est devenu un gel : le yaourt.

Dans un yaourt nature, il n'y a rien d'autres : pas de conservateur, pas d'épaississant, rien. En plus, dans votre pot de yaourt, quand vous l'ouvrez ces bactéries sont encore bien vivantes. Il y en a, tenez-vous bien, environ 10.000.000 par portion. Donc oui, quand vous mangez un yaourt, vous mangez des bactéries. Ce sont mêmes elle qui donne son goût spécifique au produit. Pour vous en assurez, buvez du lait. C'est la raison pour laquelle, d'un pot à l'autre et d'un fabricant à l'autre, le goût peut varier. Tout dépend du type de bactérie qui a été employé : lactobacille, streptocoque ou encore le célèbre bifidobacterium.

Ce lait fermeté présente de nombreux avantages. D'abord, il se conserve très longtemps dans un pot hermétique. Le milieu étant acide, les germes pathogènes ne peuvent alors pas s'y développer. Vous pouvez ainsi le consommer plusieurs jours après la date limite de consommation (DLC).

Les yaourts, un cadeau pour l'intestin

Toutes ces bactéries sont bonnes pour la santé, elles sont ce que l'on appelle des probiotiques. La plupart vont être tuées dans notre estomac qui est, lui, bien plus acide que les yaourts. Quelques-unes parviennent à arriver vivantes jusque dans notre intestin, là où vit une gigantesque colonie. C'est le microbiote, avec ses 100.000 milliards de bactéries et il pèse jusqu'à deux kilos. Un microbiote en bonne santé est indispensable à une bonne digestion.

Ces ferments lactiques vont venir réensemencer celui-ci, ce qui ne peut lui faire que du bien. Plusieurs études ont montré que les consommateurs de yaourt avaient un microbiote plus diversifié. D'autant chez ceux donc ce dernier avait été appauvri par la prise d'antibiotiques, qui tuent les bactéries.

Tous les aliments fermentés contiennent des probiotiques. C'est le cas par exemple du kéfir ou le lassi, deux laits fermentés. Ils ne peuvent vous faire que du bien.