Listeria : des lots de nuggets Maître Coq-Le Volailler rappelés partout en France

Une fois de plus, des lots d'aliments sont rappelés pour une détection de Listeria monocytogenes, l'agent responsable de la listériose. Il s'agit cette fois-ci de lots de nuggets de la marque Maître Coq-Le Volailler, indique le site gouvernemental Rappel Conso. Plusieurs enseignes de la grande distribution sont concernées par ce retrait, Carrefour, Casino, Auchan, Système U, Leclerc ou encore Intermarché.

Méfiez-vous si vous possédez une barquette de nuggets de cette marque. Pour les reconnaître, ces barquettes sont vendues avec le code-barres 3230890027529 et le numéro de lot est le : 2P22201, avec une date limite de consommation fixé au 12/08/2022.



Rappel Conso indique que "les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation".

Le site rappelle également que "des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes. La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d'incubation peut aller jusqu'à huit semaines".

Chaque jour, de nombreux produits et magasins sont ciblés par le site gouvernemental Rappel Conso. Vendredi 29 juillet, des pailles en papier, une prise murale ou encore une salade ont été ciblés pour des motifs de gravité différents.

