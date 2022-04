Des fromages potentiellement contaminés à la Listeria rappelés dans toute la France

Trois fromages, dont un coulommiers et du brie vendus dans de grandes enseignes, et qui pourraient contenir la Listeria, font l'objet d'une campagne de rappel nationale, mardi 5 avril. Cette bactérie peut entraîner un risque d’intoxication alimentaire.

Il s'agit du coulommiers de 380 grammes de la marque Graindorge vendu chez Auchan, Leclerc, Casino, Carrefour, Super U et Intermarché entre le 10 mars et le 4 avril 2022 (lots 250222LI9 et 250222LI9), la brie de 1 kilogramme de la marque Graidorge vendu chez Auchan, Leclerc, Casino, Cora et Super U entre le 15 mars et le 4 avril 2022 ( lot 250222LI9) et d'un fromage au lait cru de la marque Normanville vendu chez Auchan, Leclerc, Super U, Cora et Schiever vendu entre le 17 mars et le 4 avril 2022 (lot 250222LI9), rapporte Actu.fr qui précise qu'un remboursement est prévu jusqu’au 19 avril.

Le site gouvernemental RappelConso.gouv.fr conseille de ne plus consommer les produits et de les rapporter ou de les détruire. Il appelle les gens qui auraient consommé les fromages en question et qui présentent des symptômes à consulter un médecin.