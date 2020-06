Listeria : Carrefour rappelle ses charcuteries de la société Fumagalli

et AFP

20/06/2020

Des bactéries de listeria ont été retrouvées dans des charcuteries italiennes fabriquées par la société Fumagalli et commercialisées sous la marque Carrefour bio et Carrefour sélection. Ces charcuteries font l'objet d'un rappel produit.

"Des autocontrôles ont mis en évidence la présence de Listeria monocytogenes à des teneurs supérieures à celles autorisées dans deux lots de Mortadella Carrefour bio", annonce l'enseigne dans un communiqué.

Par précaution, le retrait concerne un ensemble de produits fabriqués sur le site : bressaola, coppa, speck... et quelle que soit la date de péremption. Les clients qui auraient achetés ces charcuteries sont invitées à se faire rembourser auprès de leur magasin ou à détruire les produits.

Les personnes qui ont mangé ces charcuteries et qui ont de la fièvre avec ou sans maux de tête sont invitées à consulter leur médecin traitant. La listeria peut entraîner des complications chez les plus fragiles : les enfants et les personnes âgées ou encore les personnes dont les défenses immunitaires sont basses. L'incubation de la maladie peut aller jusqu'à huit semaines.

En décembre 2019, les distributeurs ont déjà dû faire un rappel de charcuterie pour contamination à la listeria des lots fabriqués par la même société de production.