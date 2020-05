et AFP

publié le 29/05/2020 à 19:00

La Confédération française démocratique du travail (Cfdt) a présenté ce vendredi 29 mai une enquête, intitulée Je note ma boîte, réalisée en face à face avec des délégués syndicaux. Entre janvier et mars, Carrefour obtient de la part quelque 7.000 salariés la note de 4,5 sur 10. 68 % se sentent épuisés physiquement et 65 % moralement, alors que leur charge de travail a augmenté pour 77% d'entre eux.

69 % des salariés interrogés regrettent le flou qui règne autour de la politique de transformation par le PDG Alexandre Bompard en 2008 qui doit entraîner des milliers de suppressions de postes. Trois quarts (76 %) des salariés n'ont pas confiance dans Carrefour pour évoluer.

Malgré cela, 63 % des salariés se sentent bien chez Carrefour, "en raison de la convivialité entre collègues et d'un statut social un peu supérieur à la moyenne de la grande distribution", a observé Bruno Mouty, responsable CFDT au comité de groupe.



La Covid-19 aggrave la situation

"Aujourd'hui, on est de moins en moins nombreux au sein de chaque magasin. Même la polyvalence du personnel ne suffit plus à combler les trous", témoigne un salarié. "Attention à l'humain, nous ne sommes pas des robots, même si on veut nous remplacer par des robots", dit un autre.

En mai, une enquête spécifique a été menée sur Internet, recueillant plus de 1.000 réponses. Plus de la moitié des salariés trouve que leurs conditions de travail se sont dégradées avec l'épidémie de Covid-19. Ils jugent majoritairement les équipements suffisants, mais que les distances ne sont pas assez respectées. Ils réclament des tests, car la plupart craignent d'être contaminés.