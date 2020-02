publié le 18/02/2020 à 19:20

Masturbez-vous ! Messieurs, la masturbation vous aide à développer votre virilité et booste votre confiance en vous-même ! Mesdames, quand vous vous masturbez, vous sécrétez des endorphines qui vous aident à vous détendre, puis vous connaissez mieux votre corps et pouvez guider votre partenaire vers un plaisir maximal.



On peut se masturber seul ou à plusieurs. La masturbation en duo par exemple, quand on se prodigue des caresses devant le regard bienveillant et excité de son partenaire, c’est très amusant et ça booste la libido !



Les vertus de la masturbation sont innombrables ! Elle apaise, alors plutôt que de prendre des somnifères, masturbez-vous avant de dormir, c’est un excellent remède naturel contre les insomnies. Messieurs, si vous éjaculez environ 21 fois par mois, cela réduit les risques de cancer de la prostate de 19% et mesdames, la masturbation peut apaiser les migraines et les douleurs menstruelles.



Vous gagnez en confiance Andréa Bescond





Messieurs, petit conseil si vous êtes éjaculateur précoce, masturbez-vous régulièrement, votre corps apprendra petit à petit à retarder l’éjaculation en cas de très forte excitation et ainsi vous serez beaucoup plus à l’aise face à votre partenaire. Ça marche aussi si vous êtes impuissant, vous vous masturbez tout seul, tranquille, il n'y a pas de pression ! Pas de stress, pas de souci de performance ! Du coup, vous favorisez la qualité de l’érection et vous gagnez en confiance.



Ensuite, si vous voulez donner du plaisir à votre partenaire féminin en la masturbant, sachez que le clitoris n’a qu’une seule fonction : donner du plaisir ! Les études scientifiques prouvent que 53% des femmes sont uniquement clitoridiennes alors messieurs, avant de psychoter sur la taille de votre pénis, sachez que nous, les femmes, nous avons plus de 8.000 terminaisons nerveuses au niveau du clitoris et que si vous êtes bienveillant, doux et attentionné envers notre petit bulbe magique, tout devrait bien se passer ! Et petit conseil personnel, n’hésitez pas à y mettre les lèvres et la langue.



Mesdames, sachez que l’autocaresse du clitoris vous déclenchera un orgasme dans 95% des cas, alors, vive la masturbation !

Ce retrait de B.Griveaux est un geste nocif face au harcèlement sexuel Andréa Bescond





On peut aussi la filmer, la partager avec un autre adulte consentant car la masturbation n’est pas interdite par la loi, on n’a pas à en avoir honte. Au contraire, brisons le tabou, masturbez-vous !





Si une personne malveillante rend publique des vidéos de vous en train de vous masturber ou dans un acte sexuel avec un ou des adultes consentants, c’est acte puni par la loi. Vous êtes victime de revenge porn. Ce n’est pas à vous de démissionner de votre job, ce n’est pas à vous de vous planquer, c’est une atteinte à votre vie privée et il est essentiel de vous défendre. Portez plainte et continuer de vous masturber !





Quant au message de l’artiste russe Piotr Pavlenski qui souhaitait piéger Benjamin Griveaux sur son exemplarité, il est certainement un peu rétrograde ce message, on peut être heureux en mariage, en famille, prendre soin de ses proches, avoir le sens des responsabilités, aimer sincèrement son conjoint et se masturber en vidéo.



Ça n’altère en rien l’amour véritable et ce retrait de Benjamin Griveaux est un geste nocif face au harcèlement sexuel et aux vengeances par diffusion de sex-tape !

Soyez libre de prendre du plaisir Andréa Bescond





C’est dommage, La République En Marche a loupé l’occasion de réinventer la politique en ne défendant pas son candidat et Benjamin Griveaux. Sur ce coup là, il était victime et il n’aurait jamais dû penser que par son prisme mais par celui des nombreuses personnes, notamment de très jeunes filles, qui subissent de la porn revenge.





Il aurait pu faire que les regards changent enfin, que les tabous autour de la liberté de la vie sexuelle volent en éclat. C’est loupé pour cette fois.Mais amusez-vous, le plaisir sexuel est un jeu, c’est naturel et humain. Soyez libres de vous masturber, soyez libres de prendre du plaisir, vous verrez, vous serez plus heureux !